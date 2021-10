Arranca una semana vital para Caracas Futsal Club en la Liga Futve

La épica remontada ante el elenco de La Fría del Sur, y tres días de descanso, le han venido como anillo al dedo al Caracas Futsal Club en la Liga Futve.

Esta semana viene repleta de variantes para el bicampeón del deporte más practicado en Venezuela: este martes 19 se medirá ante Santa Bárbara del Zulia

(local), el miércoles 20 Deportivo Maracay FS y Centauros de Caracas (visitante) este viernes 22, son los siguientes obstáculos en la fase de grupos.

El equipo dirigido por el profesor Eudo Villalobos sabe que tiene ante sí la oportunidad de cosechar puntos ante equipos que están por debajo de los capitalinos (zulianos y maracayeros) y despegarse de un rival directo como lo es Centauros.

Villalobos sabe que sumar una semana perfecta le hace quitarse un peso de encima luego de un arranque de torneo con una victoria (La Fría del Sur) y par de empates a dos goles (Bucaneros y Trujillanos). No obstante, la carga de partidos y el poco tiempo de recuperación hacen de estas jornadas de actividades sean cruciales en la Liga Futve Futsal I, temporada 2021.

Los jugadores saben que se la juegan

Juan Romero, una de las revelaciones del campeonato para los caraqueños, habló para el departamento de prensa de la institución acerca de la gesta que deberá salir airoso tanto él como cada uno de sus compañeros de equipo pensando en acceder a la siguiente fase:

“Es un poco complicado jugar tres partidos en una semana, pero a la vez sabemos que esto nos va a llevar por el buen camino hacia el primer puesto y estar a tope para la segunda ronda. Gracias a Dios que hicimos una muy buena pretemporada, que tenemos una buena profundidad en la banca y lo más importante es que el profesor Eudo cuenta con cada uno de nosotros para cada partido”.

