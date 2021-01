Arrancó la Ruta 8 de Bus Maracaibo con el sistema de cobro automático

Una nueva etapa del transporte público en la ciudad comenzó este lunes 25 de enero, con la activación de la Ruta 8 de Bus Maracaibo, la cual estrenó el sistema automatizado de cobro electrónico del pasaje a través de una tarjeta prepagada, tal y como lo anunció el alcalde bolivariano Willy Casanova, cumpliendo lineamientos del presidente Nicolás Maduro.

El acto inaugural se realizó en los espacios recuperados de la Curva de Molina, donde se reunieron el director general de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, César Garrido; la directora general del Sistema de Gobierno Popular, Jessy Gascon; la presidenta del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (Imtcuma) y de Bus Maracaibo, Hilda Meleán y José Diaz, autoridad única de la Curva de Molina.

El director César Garrido señaló que esta primera ruta permite reconectar al oeste de la ciudad con el centro, debido a que la Ruta 8 tiene su origen en El Muro, parroquia Venancio Pulgar, recorre la Curva de Molina y la avenida La limpia para llegar al parque Rafael Urdaneta, parroquia Bolívar.

Garrido destacó el método de pago electrónico que se incorpora a Bus Maracaibo y el sistema de recarga por taquilla, los que describió como la solución de un problema significativo para la población y una forma versátil de adquisición y uso del pasaje.

Igualmente, recordó que en los próximos días se irán incorporando las anunciadas Ruta 2, 4 y 6; y que desde el 21 de enero está activa la adquisición y recarga de las tarjetas en las taquillas móviles en la maternidad Raúl Leoni y en la Curva de Molina, o en las taquillas fijas en los C.C De Candido Curva de Molina, Ferretero Mall, y Ciudad Chinita y mercados San Sebastián, Periférico de La Limpia y próximamente el cementerio Sagrado Corazón de Jesús y otros espacios cerca de las paradas de Bus Maracaibo.

Al respecto, la directora Jessy Gascon anunció que, durante la primera etapa de activación de Bus Maracaibo, también será posible comprar las tarjetas dentro de las unidades y comentó que tanto el alcalde Casanova como el director Garrido y la directora Meleán, junto a su equipo de trabajo, “lucharon para que Bus Maracaibo tuviera un sistema de pago electrónico que de verdad garantizara una solución para los usuarios».

Periodista: María Arellano.

Fotografía: Jesús Madueño

Oficina de Comunicación e Información.

