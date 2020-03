Este arroz frito con pollo y huevo lo puedes preparar con anticipación y recalentar en el microondas o en el mismo sartén con un poco más de aceite.

El arroz frito con pollo y huevo se come bien caliente como platillo principal o como guarnición de alguna proteína como una carne o un pollo asados. Lo puedes preparar con anticipación y recalentar en el microondas o en el mismo sartén con un poco más de aceite.

Ingredientes:

Una taza de arroz blanco, una pechuga de pollo, dos huevos, una cebolla blanca, dos cucharadas de aceite vegetal, dos cucharadas de salsa de soya, sal y pimienta negra molida.

Preparación:

Pon una taza de arroz en una olla con un poco de aceite vegetal, sofríe unos minutos y agrega dos tazas de agua. Sazona con sal y dejam en el fuego media hasta que el arroz haya absorbido toda el agua. Retira del fuego y reserva.

Ahora pica la cebolla finamente y sofríe en un sartén grande o un wok. Corta la pechuga de pollo en trocitos de unos dos centímetros de grosor que agrega a la cebolla. Deja en el fuego medio por unos 15 minutos para que el pollo quede cocido. Rompe los huevos en el mismo sartén, los revuelves con todos los otros ingredientes y sazona con sal y pimienta al gusto.

Deja unos 10 minutos más en el fuego y agrega finalmente el arroz. Luego añade la salsa de soya, revuelve bien y deja otros 10 minutos a fuego bajo.

