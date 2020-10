Artistas de la belleza se unen para apoyar a pacientes oncológicas

Por primera vez en el país se estará realizando el evento benéfico internacional “Pay With Smile” (Paga con una Sonrisa), donde artistas de PhiAcademy ofrecen sus servicios en técnicas de belleza para ayudar a mujeres que se encuentran en la lucha contra el cáncer, este evento se efectuará el próximo 22 de octubre, en las instalaciones del Centro de Belleza 100% Trendy en el C.C. Lomas de la Lagunita.

La Máster Internacional Karla Salcedo y la artista Deliana Duran, llevarán a cabo esta hermosa iniciativa en nuestro país con el fin de apoyar y honrar, a todas esas mujeres guerreras que padecen de esta enfermedad. Esta campaña fue creada e impulsada por el CEO y fundador de PhiAcademy, Grand Máster Branko Babic, tuvo sus inicios en Belgrado, Serbia y en la actualidad ha favorecido a sobrevivientes de diferentes países.

Esta primera jornada contará con la participación de 30 profesionales entre Artistas, Royals y Másters, respaldados por la gran academia internacional PhiAcademy, quienes donarán su arte en diseño de cejas, microblanding, areolas, extensiones de pestañas, entre otras técnicas, para recuperar la mirada y confianza de más de 50 pacientes oncológicas de diferentes fundaciones que hacen vida en el país.

Deliana Duran, informó que hasta los momentos más de 50 empresas se unieron como patrocinantes oficiales de “Paga con una Sonrisa”, y extendió la invitación a otras empresas o personas que deseen participar con donativos, las pueden contactar a través de la cuenta en Instagram @trendypmu.

La cita es el próximo 22 de octubre en las instalaciones del Centro de Belleza 100% Trendy Caracas, piso 2, en la terraza del Centro Comercial Lomas de la Lagunita. Donde contaremos con los más altos estándares de bioseguridad para la protección y prevención contra el COVID-19.

Ricky Aguilera

