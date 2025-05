AS Saint-Étienne: Una Leyenda Verde con una Afición Inolvidable

Fundado en 1919 por empleados de la cadena de supermercados Casino, el AS Saint-Étienne ascendió rápidamente hasta convertirse en una fuerza dominante en el fútbol francés. El color verde, elegido inicialmente por su asociación con la empresa fundadora, se convirtió en sinónimo de la identidad del club y sus numerosos triunfos.

Una Época de Oro Inigualable:

El período comprendido entre los años 60 y los 80 se considera ampliamente la época dorada del AS Saint-Étienne. Bajo la dirección de entrenadores legendarios como Jean Snella, Albert Batteux y Robert Herbin, «Les Verts» lograron un éxito sin precedentes tanto a nivel nacional como europeo. Durante este tiempo, consiguieron la asombrosa cifra de diez títulos de la Ligue 1 (1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981), un récord que compartieron con el Paris Saint-Germain durante muchos años.

Su dominio se extendió a la Copa de Francia, que ganaron seis veces (1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977), y la Copa de la Liga una vez (2013).

Las hazañas del Saint-Étienne en las competiciones europeas también capturaron la imaginación de los aficionados al fútbol de todo el continente. Llegaron a la final de la Copa de Europa (ahora UEFA Champions League) en 1976, perdiendo por poco ante el Bayern de Múnich. Su camino hacia la final, lleno de victorias dramáticas y un apoyo apasionado, cimentó su lugar en el folclore del fútbol europeo.

Estadísticas que Pintan un Cuadro de Gloria:

Las estadísticas del AS Saint-Étienne hablan por sí solas sobre su importancia histórica:

El club ha contado con jugadores icónicos como Michel Platini, Hervé Revelli (máximo goleador histórico del club) y Laurent Blanc. Rendimiento Reciente (Temporada 2024-2025): A finales de abril de 2025, el AS Saint-Étienne se encuentra en una posición desafiante en la Ligue 1. Después de una temporada de lucha, el equipo está batallando para asegurar su lugar en la máxima categoría. Sus estadísticas reflejan dificultades tanto para marcar como para conceder goles, y la apasionada afición espera un buen final para evitar el descenso.

La Pasión Inquebrantable de los Seguidores de «Les Verts»:

Ser seguidor del AS Saint-Étienne es una experiencia diferente a cualquier otra en el fútbol francés. «Les Verts» cuentan con una de las aficiones más fervientes y leales del país. Su estadio, el Stade Geoffroy-Guichard, conocido cariñosamente como «Le Chaudron» (El Caldero), es famoso por su atmósfera eléctrica.

Las icónicas camisetas verdes, los cánticos apasionados y el apoyo inquebrantable, incluso en los momentos difíciles, son sellos distintivos de la fiel hinchada del Saint-Étienne. El recuerdo de los años de gloria se transmite de generación en generación, creando un profundo sentido de tradición y pertenencia.

La rivalidad con el Olympique Lyonnais, conocida como el «Derbi del Ródano», es una de las más intensas del fútbol francés, alimentada por la proximidad histórica y geográfica de ambos clubes. La pasión que rodea a estos partidos es palpable.

A pesar de las recientes dificultades, el espíritu del «Peuple Vert» (Pueblo Verde) sigue siendo fuerte. Su lealtad es un testimonio de la profunda conexión entre el club, la ciudad y su historia. La esperanza de volver a sus días de gloria sigue ardiendo con fuerza en los corazones de los seguidores del Saint-Étienne.

En resumen, el AS Saint-Étienne es un club con un pasado glorioso, una afición apasionada y devota, y un legado profundamente arraigado en la historia del fútbol francés. Si bien los tiempos recientes han presentado desafíos, el apoyo inquebrantable de «Les Verts» asegura que la llama de este club icónico siga viva con la esperanza de un futuro más brillante.

