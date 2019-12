Asamblea Nacional: Inflación de Noviembre 2019 fue 35,8% de inflación en noviembre y 13.475,8% la interanual.

AN reporta 35,8% de inflación en noviembre y 13.475,8% la interanual.

La hiperinflación en Venezuela continuó en noviembre su desaceleración a ritmo interanual, ubicándose en 13.475,8%, según un cálculo del Parlamento de mayoría opositora presentado este lunes.

El mes anterior, el índice interanual se ubicó en 24.312,5%. Sin embargo, la inflación aumentó en noviembre en comparación con octubre (20,7%), situándose en 35,8%, indicó el diputado Ángel Alvarado, miembro de la comisión de Finanzas del Legislativo.

En lo que va de año, la inflación acumulada es de 5.515,6%, detalló Alvarado, destacando en rueda de prensa que las fiestas navideñas “están sumamente comprometidas” en el país caribeño.

En Venezuela, inmersa en la peor crisis de su historia reciente, el ingreso mínimo cubre “solo 2% de lo que cuesta la canasta alimentaria”, dijo el parlamentario.

En octubre, el presidente Nicolás Maduro incrementó en 361% el ingreso mínimo, llevándolo entonces a un equivalente de 15 dólares mensuales. Hoy en día, son 7,1 dólares que apenas compran dos kilos de queso (3,44 dólares).

El Banco Central de Venezuela (BCV), de línea oficialista, reconoció en octubre el hundimiento continuado de la economía venezolana con una inflación acumulada de 4.679,5% hasta septiembre pasado y una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 26,8% en el primer trimestre de 2019.

El Parlamento, único poder en manos de la oposición, divulga desde 2017 su propio índice inflacionario, ante la falta de cifras oficiales, silencio que el BCV rompió en mayo pasado cuando reveló que la inflación en 2018 había llegado a 130.060%.

El Legislativo calculó la inflación del año pasado en 1.698.488,2%.

Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima para 2019 una inflación de 200.000%, recortando sus previsiones de 1.000.000%.

