Asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse en su residencia, VIDEO

La madrugada del 7 de julio de 2021 Moïse fue asesinado tras un ataque en su residencia por un grupo armado no identificado. Su esposa resultó herida tras el ataque. La noticia de la muerte de Moïse fue anunciada por el primer ministro Claude Joseph, quién asumirá las funciones presidenciales interinamente.

El asesinato este miércoles del presidente de Haití, Jovenel Moise, se produce después de que el país esté sumido en una grave crisis de seguridad y confrontación política en los últimos años.

El magnicidio sigue a una serie de asesinatos y a un conflicto que ha causado también miles de desplazados desde el pasado mes de junio.

Según un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Moise ha sido asesinado por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia, de madrugada, en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe y ha resultado herida de bala la primera dama, Martine Moise.

