George Álvarez delincuente altamente peligroso que había sido dejado libre es el asesino de los venezolanos en Texas

Con un prontuario policial de décadas delinquiendo, entrado y saliendo de la cárcel por delitos graves y aun estando en la cárcel golpeó salvajemente a un guardia de prisiones.

Este elemento antisocial habría sido dejado libre por las laxas leyes por las que los juzgaron, pero misteriosamente este asesino que masacró a 8 venezolanos quítandoles la vida de un solo golpe con un vehículo pesado 4×4, en estos momentos recibe atención médica tal vez para que misteriosamente quede libre otra vez, como se aprecia en la siguiente foto:

Se evidencian los tatuaje de pandilleros de este asesino drogadicto que deambulaba tranquilamente en un vehículo por una de las principales ciudades de Texas.

Lo que sigue es parte del prontuario policial de este peligroso delincuente:

En el video obtenido por cámaras de seguridad se puede apreciar como el delincuente conducía por el carril central de la calle y en un momento dado gira el volante y acelera en dirección hacia los migrantes que esperaban el autobus en la orilla de la carretera de forma pacífica.

El video de la masacre de venezolanos en #Texas por un delincuente altamente peligroso que había sido dejado en libertad por las autoridades de #EEUU pic.twitter.com/GhE8Tc3kAI — NotiActual (@notiactual) May 8, 2023

No es insólito, es increíble como delincuentes drogadictos de alta peligrosidad andan libres masacrando gente inocente en Estados Unidos.

Uno de los ciudadanos venezolanos que sobrevivió al accidente en Texas, EE.UU., habló con el diario estadounidense Telemundo sobre estos hechos que dejaron ocho muertos y 11 heridos.

Explicó que cruzaron la vía para esperar el autobús: “Pasaron 15 minutos, luego vino el señor que conducía este carro y nos atropelló a todos. No le hicimos nada.

«Chicos, todos somos padres, ¿y por qué nos hizo eso?» él dijo.

La mayoría de los fallecidos en el desastre de Brownsville, Texas, eran venezolanos recién llegados al país norteamericano hace dos o tres días, dijo el director de seguridad de Ozanam, Víctor Maldonado. El portavoz de la policía de Brownsville, Martín Sandoval, dijo que los testigos describieron que el conductor se saltó un semáforo en rojo, condujo por la calle y se topó con una multitud.

George Álvarez delincuente altamente peligroso que había sido dejado libre es el asesino de los venezolanos en Texas was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: