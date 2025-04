La elección de un nuevo Papa es un proceso solemne y meticulosamente organizado que sigue una serie de pasos establecidos por la Iglesia Católica:

Sede Vacante: Tras la muerte del Papa, se declara la «Sede Vacante», un período en el que la Santa Sede queda sin un pontífice al frente. Durante este tiempo, el Camarlengo verifica oficialmente la muerte del Papa y sella sus aposentos2.

Preparativos: Se organizan los funerales del Papa, que suelen durar nueve días. Mientras tanto, el Colegio Cardenalicio asume la administración temporal de la Iglesia y comienza a preparar el cónclave.

Convocatoria del Cónclave: Entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa, los cardenales menores de 80 años se reúnen en la Capilla Sixtina para iniciar el cónclave. Este evento se celebra a puerta cerrada y bajo estrictas normas de aislamiento.

Votación: Los cardenales realizan votaciones secretas para elegir al nuevo Papa. Cada ronda de votación requiere una mayoría de dos tercios para que un candidato sea elegido. Si no se alcanza esta mayoría, las papeletas se queman, produciendo humo negro. Cuando se elige un nuevo Papa, el humo blanco anuncia la decisión al mundo .

Aceptación y Proclamación: Una vez elegido, se le pregunta al nuevo Papa si acepta su elección. Si la respuesta es afirmativa, elige un nombre para su papado y se viste con la sotana blanca. Luego, se proclama desde el balcón de la Basílica de San Pedro y da su primera bendición «Urbi et Orbi»

Así es el proceso para elegir un nuevo Papa was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.