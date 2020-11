Así fue el Macabro proceso de deportación de los niños venezolanos desde Trinidad y Tobago

De acuerdo al periodista Francisco Marin, quién ha seguido de cerca el trágico y macabro proceso de deportación de los infantes venezolanos por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago, les dejamos sus comentarios a continuación.

Sobre el caso de los niños deportados desde Trinidad y Tobago, les comento lo siguiente: Llegaron el 17 de nov. en un bote con 29 personas a bordo (16 niños, y 13 adultos), por el área de Chatham, al sur de la isla. Fueron interceptados y estuvieron detenidos hasta ayer domingo. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

En dos peñeros de madera, y además durante un día muy lluvioso en la isla, fueron deportados los 16 menores de edad junto a 9 mujeres. Todo esto, minutos antes de que se desarrollara la audiencia en la que debían ser presentados. Las fuerzas de seguridad ignoraron a la corte. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

Los dos botes fueron escoltados por las autoridades de la isla hasta que abandonaron aguas trinitarias, y se suponía que debían llegar hasta una zona de palafitos llamada “La Barra”, en Delta Amacuro, pero al parecer nunca llegaron. El trayecto debía ser de aprox. 40 minutos. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

Un medio de comunicación local de Delta Amacuro, llamado “Tane Tanae”, reportó que se comunicaron con una fuente oficial de migración Trinidad, y les comentó que los motores de los botes estaban presentando problemas técnicos. A pesar de eso, se procedió con la deportación. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

Un pastor de nombre Eliezer Torres ha hablado con algunos medios en la isla, y dice que los padres de los niños están preocupados por su seguridad. “Uno de los niños más pequeños tiene una afección cardíaca y se fueron con alimentos y suministros limitados”. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

Al momento de ser detenidos los niños y adultos, fueron trasladados hasta un centro de salud en el que se les realizaron pruebas de COVID-19, y todos dieron negativo. Esto pudo haber “agilizado” la deportación, ya que usualmente los migrantes son puestos en cuarentena. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

La situación ahora mismo es complicada. Un grupo de venezolanos zarpó esta mañana en búsqueda de los dos peñeros que, aparentemente, quedaron varados en alta mar, para regresarlos a la isla. No los consiguen. La embajada de Venezuela en Trinidad no se ha manifestado sobre esto. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

El proceso judicial continúa. Los abogados defensores efectivamente introdujeron un habeas corpus, y esta tarde planean acudir a la corte para continuar dándole seguimiento a este terrible caso. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

#ÚltimaHora | Acabo de hablar con la abogada defensora del caso. El juez falló a favor del Gobierno de Trinidad y Tobago. Tiene la potestad de deportar a migrantes indocumentados, y alegó que los niños ya ni siquiera están en territorio trinitario. El proceso judicial culminó. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

Aclaro: este último fallo no anula la orden de que los deportados regresen a la isla. Simplemente reafirma la decisión tomada por el Gobierno de Trinidad y Tobago, y de alguna u otra forma les "resta responsabilidad", alegando que los niños están fuera del territorio trinitario. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

Amplío la información luego de hablar con la defensa del caso: Los niños continúan DESAPARECIDOS y sus padres se preguntan donde están. El proceso de deportación se realizó en botes sin registro y sin ningún tipo de identificación. Algo completamente irregular. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

Cuando han pasado más de 30 horas desde que zarparon los dos botes, los familiares continúan desesperados sin tener información oficial sobre el paradero de los niños y las mujeres a bordo. Es necesario continuar con la presión en todos los ámbitos.#DondeEstanLos16. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

Uno de los últimos contactos que al parecer se tuvo con los desaparecidos fue hace más de cinco horas, desde La Barra, Delta Amacuro, sin embargo, desde allí hasta tierra firme debe navegarse durante 4 o 5 horas, dependiendo de cómo se encuentre el clima.#DondeEstanLos16. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 23, 2020

He conversado con algunos de los familiares de los desaparecidos, hasta ahora no se explican por qué seguirían en La Barra, ya que desde allí hasta Trinidad apenas se recorren 40 minutos, y salieron el domingo. "La Barra" no son más que palafitos, con este aspecto: pic.twitter.com/nRbgcV2tJJ — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 24, 2020

La actualización más reciente indica que, efectivamente, se logró establecer contacto con los niños desde La Barra, sin embargo de ahí hasta Tucupita quedan unas 4 horas a través del río orinoco. Hasta esta hora, los familiares no han sabido más del paradero de los botes. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 24, 2020

Es sumamente importante que manejemos un lenguaje correcto al manejar un caso tan delicado como este. Decir que los niños aparecieron y están sanos y salvos, cuando aún no están reunidos con sus familiares ni han sido examinados por médicos, es por demás irresponsable. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 24, 2020

Por supuesto que el deseo de todos es que los niños aparezcan bien, pero hasta ahora, continúan siendo víctimas de una deportación y un viaje que no ha llegado a su destino. Por aquí sigo atento a cualquier información, y se las haré saber en este hilo. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 24, 2020

Actualización #24Nov: Luego de hablar con representantes, hasta esta hora se cree que los niños continúan en La Barra, donde la señal telefónica es más que pésima. No siguieron navegando por el río Orinoco, y los padres esperan que los botes regresen hoy a Trinidad. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 24, 2020

#Ahora | El Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad acaba de convocar una rueda de prensa para las 2 p.m. Él es el encargado de lidiar con los temas fronterizos con Venezuela y los migrantes, muy probablemente se emita un pronunciamiento sobre el caso.#DondeEstanLos16 pic.twitter.com/9A6LmGz8bc — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 24, 2020

#Actualización | Se logró establecer un nuevo contacto con los botes en los que están los niños. La defensa en Trinidad y Tobago está haciendo todas las gestiones legales posibles para que lleguen hoy mismo al sur de isla y puedan reunirse nuevamente con sus familiares. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 24, 2020

Los tripulantes de las embarcaciones siguen en La Barra, no es sencillo su regreso a Trinidad y Tobago, pues se está trabajando para que todo se dé de manera legal. Se espera que en las próximas horas estén en tierra firme. Mientras, en el sur de la isla llueve, y mucho. — Francisco Marín (@franciscoamarin) November 24, 2020

