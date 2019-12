Así quedó el «Pico y Placa» para surtir gasolina en el Zulia. A partir de este lunes 16 de diciembre arrancará la aplicación del Plan Pico y Placa en los 21 municipios del estado Zulia.

Así lo anunció, este jueves 12 de diciembre, el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, acompañado de las autoridades de los cuerpos de seguridad y la secretaria de Transporte, Gladys Suárez.

Dijo que los días lunes, miércoles y viernes surtirán los vehículos cuya placa termine en 0,2,4,6 y 8 y los días martes, jueves y sábado las placas que terminen en 1,3,5,7 y 9.

Los domingos podrán surtir todos los números. Mientras que el transporte público podrá surtirse de carburante todos los días.

Cabello recalcó que serán «muy severos» con el cumplimiento de esta medida.

DÍAS Y PLACAS

*Lunes: Placas terminadas en 0,2,4,6,8

*Martes:1,3,5,7,9

*Miércoles: 0,2,4,6,8

*Jueves: 1,3,5,7,9

*Viernes: 0,2,4,6,8

*Sábado: 1,3,5,7,9

*Domingo: libre para cualquier placa.

