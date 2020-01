Así se celebra la llegada del Año Nuevo 2020 alrededor de Mundo, FOTOS

Así se celebra la llegada del Año Nuevo 2020 alrededor de Mundo. La Nochevieja, Víspera de Año Nuevo1​ o fin de año, es la última noche del año en el calendario gregoriano; comprende, por tanto, desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero (Año Nuevo).

Se suele celebrar desde que se cambió al calendario gregoriano en el año 1582, aunque ha ido cambiando pasando los años.es un bonito día que se celebra en el 31 de diciembre.

En Venezuela es tradición comer las doce uvas. Igualmente, se conserva la tradición de usar prendas a estrenar con ropa interior de color amarillo para atraer la buena suerte, un dinero en la mano para la abundancia y también salir a la puerta de la casa o pasear por la urbanización con una maleta para augurar buenos viajes en el año nuevo. Todo esto, durante las doce campanadas que se suelen escuchar por radio o en las iglesias y justo antes de El cañonazo y el himno nacional. Al igual, se oyen las típicas canciones «El Año Viejo» de Crescencio Salcedo y popularizado por Tony Camargo, «Faltan cinco pa’ las Doce» de Néstor Zavarce y «Año Nuevo» por la banda venezolana Billo’s Caracas Boys, acompañadas por el poema de Andrés Eloy Blanco «Las Uvas del Tiempo». Todas en la popular Radio Rumbos segundos antes de las campanadas y los fuegos artificiales. Un brindis con champaña no puede faltar y algunos, con un anillo de oro dentro de la copa. También está la cena familiar en una mesa abundante de alimentos, las conocidas hallacas, ensalada de gallina, entre otras, así como salir a desear el «feliz año» a los amigos y vecinos, y entre los más jóvenes, luego de los rituales familiares, salir a bailar en discotecas.

Se acostumbra a festejar este día de manera familiar, en casa de algún pariente o amigo. La cena con la familia , la popular hallaca, ensalada de gallina, el pan de jamón, son algunas de las comidas que se suele comer en navidad y nochevieja, luego de la medianoche, continuar en fiestas particulares o en las calles, en el nuevo año se comienza a escuchar calipso .

La llegada de «las 12» o el año nuevo, en Venezuela, principalmente en el centro del país, es llamada también «El Cañonazo» dado que antiguamente la llegada del 1 de enero era anunciada por el sonido de uno de los cañones del cuartel San Carlos, sonido que invadía la antigua Caracas anunciando a sus ciudadanos la llegada de un nuevo mes.

Algunas personas suelen hacer un muñeco con trapos viejos, pólvora y gasolina (representando el año que concluye) que lo encienden a las 12 de la medianoche en lo que se llama la quema del Año viejo. Con ello se pretenden borrar los malos recuerdos dejados por el año viejo para recibir con alegría el año nuevo.

A continuación algunas fotos de los lugares donde se realizan celebraciones más emblemáticas para recibir el año nuevo.., iremos agregando fotos a medida que llega el nuevo año en cada país..

En : Noticias de Estados Unidos