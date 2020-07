Así se encuentra el espectro radioeléctrico para móviles en América Latina. Una infografía de 5G Americas muestra cuánto espectro radioeléctrico por debajo de los 3 GHz han entregado los distintos países de la región, y cómo se compara con la sugerencia de la UIT para servicios móviles.

BUENOS AIRES, 28 de julio de 2020.- Brasil, con 609 MHz entregados para servicios móviles, es el país que mayor cantidad de espectro radioeléctrico ha habilitado a los operadores, según una infografía de 5G Americas realizada con datos del documento “Análisis de las Recomendaciones de Espectro de la UIT en América Latina”, publicado recientemente. No obstante, las frecuencias entregadas en el mercado brasileño no representan ni siquiera el 50 por ciento de lo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para un escenario de mercado bajo, e incluso menos (31,1 por ciento) para un escenario de mercado alto, para el año 2020.

Otros países que han entregado más de 500 MHz de espectro radioeléctrico por debajo de 3 GHz para servicios móviles son Perú (554,4 MHz), México (524,9 MHz), y Uruguay (515 MHz), a mayo de 2020.

El promedio de espectro entregado en los mercados analizados es de 392,1 MHz, que se traduce en apenas un 29,3 por ciento de la sugerencia para un escenario de mercado bajo, o un 20 por ciento para un escenario alto.

En el otro extremo, Guatemala es el mercado que menor porción de frecuencias ha asignado, con tan sólo 210,6 MHz.

Vale recordar que, en su informe M.2290-0, la UIT establece los requerimientos de anchura de banda de espectro para el desarrollo de los servicios móviles IMT-2000 (3G) e IMT-Avanzadas (4G) para el año 2020. Dichos requerimientos consideran un escenario o entorno de mercado bajo y otro alto, tomando en cuenta factores como densidad de usuarios, duración media de sesión, tasa de bits de servicio promedio, ratio de movilidad, y otros.

NOTA DE PRENSA DE 5G AMÉRICAS.

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en www.5gamericas.org. Siga nuestras noticias por Twitter: @5GA_CALA y LinkedIn: 5G Americas – Latin America & Caribbean.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: AT&T, Cable & Wireless, Ciena, Cisco, CommScope, Crown Castle, Ericsson, Intel, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile US, Inc., Telefónica y WOM.