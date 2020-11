Así será la segunda temporada de La Tonga, Música Viva

La Tonga – Música Viva, el proyecto que promueve la diversidad musical latinoamericana, estrenará su segunda temporada el viernes 6 de noviembre a las 9:00 p.m. por Señal Colombia.

La Tonga es un proyecto colombiano de contenido musical que durante 4 años se ha dedicado a realizar sesiones en vivo de artistas latinoamericanos. Es un viaje a través de la música de nuestro continente.

A la cabeza de este proyecto se encuentran Hernando Tosín y Augusto Caro, quienes han contado con la ayuda de personas afines a la industria musical y audiovisual de Colombia y de cada uno de los países que han visitado para sacar adelante La Tonga – Música Viva.

«La principal intención del proyecto es poder difundir la inmensa diversidad y riqueza de la industria musical latinoamericana», comenta Hernando.

La primera temporada de La Tonga fue una búsqueda constante por encontrar un lenguaje visual y sonoro único para que el proyecto tuviera identidad. Artistas de Colombia, Argentina, México, Perú y Puerto Rico fueron los protagonistas.

Para la segunda temporada que se estrenará el viernes 6 de noviembre a las 9:00 p.m. por Señal Colombia, La Tonga – Música Viva mantendrá el mismo formato de los capítulos (13), la misma búsqueda por la diversidad musical, pero expandiendo su alcance a nuevos territorios como lo son Brasil y Chile.

Serán 13 capítulos, diez de ellos con el formato tradicional del programa y tres especiales de regiones: Salvador de Bahía en Brasil, Valparaíso en Chile y los Palenques en Colombia.

«En Brasil visitamos Sao Paulo, en donde tuvimos la oportunidad de tener encuentros con bandas de diferentes regiones del país y, posteriormente, realizamos un especial de la ciudad de Salvador de Bahía, y más específicamente del Reconcavo Bahiano. En Chile estuvimos en Santiago, compartiendo con bandas de la ciudad e hicimos un viaje a Valparaíso, una ciudad costera, con una identidad musical propia. En Colombia viajamos a la costa atlántica, al departamento de Bolívar, para hacer un especial palenquero y aprovechamos para visitar a San Jacinto. Además, tuvimos bandas de Bogotá. Finalmente, aprovechamos la visita de bandas de UK, Ecuador, Estados Unidos, México, Cuba y España, a nuestro país para que nos compartieran de su música», agrega Tosín.

La segunda temporada de La Tonga cuenta con la participación de Totó La Momposina, Yeison Landero, Los Maricas, Lee Eye, Consulado Popular, Monctezuma, Los Hijos de Benkos, Ceferina Banquez, Son de Negro y Kombileza Mí de Colombia; Jota.pê, Inocentes, Trilha Sonora do Gueto, Toinho Melodia, Delleva, Josyara, Amarilis, Siba, As Ganhadeiras de Itapuã, Tonho Materia, Livia Mattos, Roberto Mendes y Chula/ Xeija de Brasil; Evelyn Cornejo, Matiah Chinaski, Chinas Cholas, Sonora 5 Estrellas, Mariana Montenegro, Bbs Paranoicos, Rodrigo Gallardo, Chinoy, Maleza, Soponcio y Los Crack Del Puerto de Chile. Además, algunos invitados internacionales como Steam Down del Reino Unido, Ceci Juno de Ecuador, Mestizo del Reino Unido y Colombia, Boogaloo Assasins de Estados Unidos, Van Van di y Chinoy de Argentina y Chile, Rupatrupa de España, Son Rompe Pera de México, Jorge Luis Prats de Cuba.

«Buscamos buena música en vivo, continuando con una parrilla amplia de géneros desde lo más tradicional hasta lo contemporáneo. Escogimos países no visitados en el pasado con grandes propuestas musicales», asegura Augusto.

La curaduría para elegir a los artistas del proyecto es variada: medios especializados, plataformas de streaming, conciertos y festivales y los mismos artistas son algunos de los insumos editoriales.

La cita con la segunda temporada de La Tonga – Música Viva será el viernes 6 de noviembre, y de ahí en adelante cada viernes hasta el 29 de enero, a través de Señal Colombia en televisión y por streaming desde la plataforma digital del canal solo para Colombia. Adicionalmente, los seguidores podrán disfrutar de contenido exclusivo y videos de los proyectos participantes a través de las redes sociales de La Tonga.

«En esta segunda temporada aprendimos que la música es infinita, nosotros como realizadores no terminamos de asombrarnos por la cantidad, diversidad y calidad de la música latinoamericana. Cada territorio es un nuevo aprendizaje y cada encuentro una gran experiencia. Quedando tantos lugares y músicas por conocer, el viaje apenas comienza», complementa Caro.

«Cada viaje y cada encuentro se ha convertido en anécdotas especiales que nos permiten relacionarnos con los territorios y las personas de forma única, así como disfrutar de los paisajes, la gastronomía y las costumbres de cada lugar», concluyen Hernando y Augusto.



NDP

Así será la segunda temporada de La Tonga, Música Viva was last modified: by

En : Notas de Prensa