Así terminaron los cuartos de final de la Europa League

Así han concluido los cuartos de final de la Europa League 2024-25: Tottenham Hotspur, Bodø/Glimt, Athletic Club y Manchester United son los cuatro equipos que avanzan a semifinales en busca de la final en San Mamés. A continuación, el detalle de cada eliminatoria con resultados de ida, vuelta y marcadores agregados.

Tottenham Spurs vs. Eintracht Frankfurt

El Tottenham se impuso 2-1 en el global para meterse en semifinales de la Europa League. Los ingleses, así, tendrán la oportunidad de revalidar los títulos de Copa de la UEFA que ganaron en 1972 y 1984.

Partido de ida

En Londres, Hugo Ekitike adelantó al Eintracht en el minuto 6, pero el español Pedro Porro igualó 20 minutos más tarde tras una gran jugada por la banda derecha, un goleador sorprendente para las apuestas deportivas.

Partido de vuelta

En la vuelta en Alemania, Dominic Solanke se encargó de convertir un penalti por mano cometido por Kaua Santos al borde del descanso. Esto decantó la eliminatoria para el cuadro londinense.

Bodø/Glimt vs. Lazio

El Bodø/Glimt continúa sorprendiendo a propios y extraños en las apuestas Europa League tras eliminar a la Lazio en la tanda de penaltis, convirtiéndose en el primer club noruego en alcanzar las semifinales.

Partido de ida

Ulrik Saltnes, del Bodø/Glimt, firmó un doblete (34’, 58’) para dar ventaja en el Aspmyra Stadion, en un partido en el que los suyos dominaron en todas las facetas del juego.

Partido de vuelta

Taty Castellanos, Tijani Noslin y Boulaye Dia dieron la vuelta al marcador… pero Andreas Helmersen recortó distancias de cabeza sobre la bocina para forzar la prórroga y posterior tanda de penaltis. En esta, Nikita Haikin detuvo los lanzamientos de Loum Tchaouna y Castellanos, sellando el pase noruego tras una gran actuación bajo palos.

Rangers vs. Athletic Club

El Athletic Club de Bilbao sacó un 2-0 en el marcador global, clasificándose de nuevo a semifinales de la Europa League por primera vez en más de una década.

Partido de ida

El partido en Glasgow se vio marcado por la incapacidad de los bilbaínos de aprovechar la expulsión temprana de Robin Pröpper en el minuto 13… y por el penalti fallado por los escoceses. El Athletic debería haber ganado el partido, pero el marcador acabó 0-0.

Partido de vuelta

Partido bastante distinto en San Mamés, en el que Oihan Sancet sí convirtió su penalti al filo del descanso y Nico Williams cerró el marcador de cabeza en el minuto 73, sellando el pase del cuadro vasco.

Olympique de Lyon vs. Manchester United

El mejor duelo de los cuartos de final lo protagonizaron el Olympique de Lyon y el Manchester United, con una victoria para los ingleses por 7-6 en el marcador global.

Partido de ida

Corentin Tolisso y Nicolás Tagliafico pusieron cuesta arriba el partido para los ingleses, pero un gol de Rayan Cherki en el descuento selló el empate en Francia para los red devils.

Partido de vuelta

Después de un 4-2 adverso en los instantes finales de la prórroga, Bruno Fernandes (de penalti, minuto 114), Kobbie Mainoo (120’) y un cabezazo decisivo de Maguire (121’) culminaron una remontada histórica.

Con esto, las semifinales enfrentarán al Tottenham contra el sorprendente Bodø/Glimt; y al Athletic de Bilbao contra al Manchester United.

