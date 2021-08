Asistentes para Android, Análisis y Opciones disponibles.

Asistentes para Respaldo en Android, Análisis y Opciones disponibles.

¿Qué es un software asistente?

Los sistemas operativos por lo general se centran en las actividades más básicas para que el usuario pueda crear puentes entre aplicaciones de productividad, por ejemplo, Windows 10 no viene con la suite ofimática Office aun cuando es del mismo fabricante Microsoft, en estos casos obviamente debemos adquirir el paquete adicionalmente.

Existen casos en que el usuario debe ser apoyado mucho más allá de tener un paquete de auto edición de imágenes o textos, en esos casos el software asistente presta el apoyo necesario, como lo indica en Wikipedia:

Un asistente virtual es un agente de software que ayuda a usuarios de sistemas computacionales, automatizando y realizando tareas con la mínima interacción hombre-máquina.

¿Existe la necesidad de tener un software asistente para Android?

Cómo lo hemos referenciado en las líneas anteriores, un software asistente ayuda al usuario a entablar la comunicación y automatización de procesos que de otra forma tendrían que ser realizados prácticamente “a mano” o simplemente el usuario por no tener un nivel de conocimiento suficiente no realiza las actividades que puede ofrecer un software asistente.

Si nos remitidos a algunos años atrás en la época del boom del uso de los dispositivos Blackberry, estos terminales adelantados a su tiempo desde muchos aspectos, pero en el que nos ocupa aquí, el respaldo de datos y restauración de backups, estuvieron muy lejos del común de los usuarios y escuchar entre usuarios de esa marca que habían perdido sus contactos era tan frecuente que prácticamente en una oficina de una empresa cualquiera en cualquier día de la semana una actualización o error en su terminal haría que expresara la famosa frase: “perdí mis contactos.. Agréguenme!”.

Obviamente no todos los usuarios disponían de un pc de sobremesa, un laptop o una Tablet para realizar respaldos de sus contactos, tampoco era muy alto el número de usuarios que por “facilidad de uso” o disponibilidad realizaban sincronizaciones entre su terminal móvil y su ordenador, y finalmente la interface del fabricante para la sincronización era un desastre, por lo que muchos usuarios terminaban en un “servicio técnico” callejero y/o artesanal donde entregaban su terminal para que les “regeraran el software” y restablecieran el mismo para poder volver agregar sus contactos, algunos realizaban el respaldo de los mismos con el “artesano” exponiendo su privacidad ya que estos respaldos quedaban en el equipo del “técnico artesano”.

Por consiguiente en la actualidad está más que sobradas las condiciones y razones por las que tener un asistente para Android.

Opciones disponibles de software asistentes para Android

Estuvimos buscando opciones disponibles de asistentes para Android pero el inventario en la red es limitado, y los fabricantes de móviles se centran en la actualidad en hacer ciertas sincronizaciones desde los propios móviles sacando al usuario, quien a la final es el dueño de sus datos, del control de hacer respaldo y restauración de sus datos en su móvil.

Por lo que hemos visto muchos usuarios ni siquiera se dan cuenta que estas opciones existen, cuando sucede el siguiente paso es adivinar los pasos, sí, adivinar, ya que nuevamente en el siglo XXI el respaldo y restauración de la información en un móvil es cosa de usuarios intermedio/avanzados, lo que al final de día significa que la mayoría vuelve 20 años atrás a este respecto y si ocurre un evento de los mencionados en la época de Blackberry el usuario se queda nuevamente en cero con su móvil.

Un ejemplo es ver en los “Estados de WhatsApp” el mismo mensaje: “agréguenme, perdí todos mis contactos…” , el mismo mensaje después de 20 años indica que los fabricantes de móviles siguen sin proveer a sus clientes de un software que permita evitar estas situaciones.

En nuestra búsqueda encontramos una solución muy interesante y de la que vamos a contar sobre nuestra experiencia con ella, se trata de Coolmuster Android Assistant.

Obteniendo e Instalando Coolmuster Android Assistant

Este paquete de software podemos descargarlo desde su sitio web, Coolmuster Android Assistant , la descarga es rápida y sencilla. La versión disponible al momento de escribir esta revisión es la 4.10.37.

Debemos tener en cuenta que para usar todas sus capacidades debemos obtener una licencia de uso. Es importante tener en cuenta que un usuario gratuito tiene pocas opciones disponibles, como se puede ver a continuación solo podrían escanear y previsualizar los datos, el resto de las opciones, que por ende son las más importantes y vitales para realizar respaldos y recuperaciones del sistema solo están disponibles en la versión de pago.

Instalando el software asistente para Android.

Nuestro sistema operativo de sobremesa es Windows 10, por ello hemos elegido esta versión, nuestro equipo para pruebas es un laptop Lenovo Core i5 con 8 Gb de RAM y disco SSD, para hacer la sincronización tenemos un móvil LG Phoenix 3 con 1.5 de RAM y 16Gb de memoria interna, corriendo Android 7, este hardware que hemos elegido se acerca mucho al que un usuario promedio puede disponer.

El proceso de instalación luego de la descarga es similar al de cualquier paquete de software que hallamos instalado antes en cualquier versión de Windows, esto es un punto positivo, de esta manera el usuario se sentirá familiarizado con el uso del paquete desde el principio.

Al finalizar la instalación veremos dos pantallas la del inicio del programa y el navegado por defecto se abrirá en la web del fabricante ofreciéndonos ayuda sobre el uso del software.

Registrando el producto.

Debemos dar clic en el primer icono, el que aparece resaltado en azul, luego pasamos a la pantalla principal de operaciones, allí veremos arriba a la derecha un menú donde uno de los iconos es una llave, damos clic allí y se abrirá una pantalla que permite comprarlo o registrarlo si ya hemos comprado.

Colocamos nuestro email de usuario registrado de pago y la clave del producto que nos han proporcionado, luego veremos un mensaje de aprobación y podemos proceder haciendo click en OK.

La primera impresión de Coolmuster Android Assistant

El diseño de Coolmuster Android Assistant es bastante atractivo y limpio, esto es importante al tener coherencia y ser un diseño progresivo el usuario tendrá facilidad de uso.

El primer proceso de sincronización.

Iniciamos la sincronización con nuestro móvil de pruebas conectándolo via USB, hay una opción para hacerlo con WIFI, pero en nuestro caso nos gusta más la conexión directa y con suficiente batería en la laptop.

Al conectarlo vía USB el programa detectará el móvil y mostrará algunos mensajes importantes que debemos tener cuenta, y es que para poder hacer la sincronización debemos activar el Modo Desarrollador en el móvil, en la pantalla que muestra el asistente vemos las indicaciones respectivas.

Nosotros lo hicimos tal cual como vemos aquí. Ya teníamos activado el Modo Desarrollador en el móvil así que solo nos quedaba aceptar lo siguiente:

Al conectar el móvil al ordenador vemos el anterior mensaje, debemos seleccionar sincronización multimedia. Posteriormente en el menú respectivo en opciones de desarrollador es muy importante seleccionar lo siguiente:

Debemos seleccionar RNDIS (USB Ethernet) y luego marcar que queremos reconocer siempre este dispositivo. De esta manera cada vez que conectemos el móvil no tendremos que volver a realizar los pasos de conexión en opciones de Desarrollador.

El software le mostrará la imagen que vemos aquí arriba para recordarle hacer esto una vez para no volver a realizar el proceso. Ya tenemos el móvil conectado y configurado para poder hacer el respaldo que deseemos.

Al finalizar el proceso de sincronización veremos una pantalla similar a esta:

Si abrimos una APP en el móvil y damos clic en el icono de refrescar, veremos como el software captura la pantalla que está activa en el momento en el móvil, en nuestro caso es un timeline de Instagram.

Podemos ver la versión del teléfono y algunos datos importantes, a la izquierda está el menú donde indica la cantidad de apps, SMS, archivos de música, fotos y otros que el móvil tiene.

Navegando por las opciones Coolmuster Android Assistant

Esta app tiene interesantes opciones y se comporta con bastante rapidez al momento de abrirla y pinchar en sus opciones, como vemos en las siguientes imágenes podemos hacer varias cosas además de crear respaldos completos:

Instalar o des-instalar una App en el teléfono desde el ordenador:

Exportando una app desde el móvil al ordenador.

Importando y exportando archivos de música, otras opciones están disponibles cómo borrar un archivo directamente en el móvil desde el ordenador.

Importando y exportando fotos, otras opciones están disponibles cómo borrar un archivo directamente en el móvil desde el ordenador.

Creando un Respaldo completo del móvil con Coolmuster Android Assistant

Crear un respaldo con Coolmuster es fácil, solo vamos a la opción respectiva y elegimos si hacerlo completo o solo algún tipo de archivo, podemos tildar solo Apps, o solo archivos de música o todos.

Como vemos el proceso de respaldo total tardó solo 2 minutos con 25 segundos, con 15 aplicaciones, 4 contactos, 66 archivos de música mp3, 371 fotos y 3 videos, una cantidad de archivos muy parecida a la que cualquier móvil puede tener.

Finalmente si queremos restablecer nuestro respaldo desde el que hemos creado vamos a la opción respectiva. En este caso también tenemos la opción de restablecer solo lo que queramos, además de buscar el respaldo de acuerdo al móvil que tenemos conectado.

Pros y Contras de Coolmuster

Pros

Fácil de descargar e instalar

Registro del producto muy sencillo

Opciones de ayuda en cada momento

Ejecución fácil y sencilla de las opciones disponibles

Integración con otras apps del fabricante

La ayuda siempre está presente y esto es muy importante:

Es también importante recalcar que aunque la aplicación se encuentra en inglés la ayuda está en español por lo que no sopesaría ningún problema en el manejo de la app.

Contras

Al realizar la primera sincronización podemos notar que en el móvil se instala una pequeña app que sirve para sincronizar, para algunos puede ser una molestia que en la parte superior de notificaciones quede fijado el mensaje de Coolmuster procesando, cuando ya el app se ha desconectado, esto podemos quitarlo dando clic en el aviso e indicar que no se requiere mostrar todo el tiempo.

CONCLUSIÓN.

Al finalizar de evaluar este software hemos descubierto interesantes opciones que lo hacen importante para nuestras labores diarias, en nuestro caso almacenamos grandes cantidades de fotos en nuestros móviles y debemos frecuentemente hacer respaldos de las mismas, con este paquete los respaldos tendrán más coherencia al ser organizados automáticamente, es posible que otros usuarios le den un uso similar o mejor de acuerdo a sus necesidades.

