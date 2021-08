Asistir a un partido de fútbol en el estadio: ¿una experiencia imperdible?

Cuando la Football Association inglesa (FA) lo reglamentó en 1863, el fútbol empezó a tomar la forma que hoy todos conocemos. De allí a la organización de la primera competición nacional – la FA Cup en la temporada 1871-1872 – el paso fue breve. Fue precisamente a partir de ese momento cuando un número cada vez mayor de personas comenzaron a enamorarse de este juego y a seguir a su equipo del corazón en cualquier lugar. El fútbol se ha vuelto tan popular que hoy en día son cientos de miles los aficionados que esperan ansiosamente cada oportunidad para poder asistir a un encuentro de campeonato o una ronda de copa de su equipo favorito.

Pero, ¿qué hay de especial en ver un partido en el estadio?

Asistir a un partido de fútbol: en casa y en el estadio

Ciertamente, ver un partido cómodamente sentado en el sofá de la sala y a dos metros de la televisión no tiene precio en términos de ahorro y comodidad. Sin embargo, cualquiera que haya tenido la oportunidad de vivir ambas experiencias se habrá dado cuenta de que éstas son las únicas ventajas de presenciar un partido en la televisión. Ir al estadio significa vivir una experiencia social, con miles de otras personas que durante unas horas viven y respiran de tu misma pasión. A menudo significa transmitir a tus hijos el amor por tu equipo del alma – el mismo que tu padre probablemente te ha dejado en herencia cuando eras niño. El día del encuentro se convierte en el más esperado de la semana. Mientras algunos aprovechan la ocasión para disfrutar de un almuerzo con toda la familia antes de llegar al estadio, otros prefieren pasar algún tiempo con amigos aficionados para comentar las últimas noticias de mercado. Luego, cuando finalmente llega el tan esperado silbato de inicio, se empieza a cantar y saltar al unísono – un poco como si se estuviera asistiendo a un concierto – con la esperanza de que nuestros favoritos marquen un gol. No se debe dejar de lado un elemento técnico: en el estadio no se podrán ver las repeticiones, pero sí se puede disfrutar de una vista perfecta sobre todo el campo de juego. Y esto, se sabe, es esencial para satisfacer nuestra necesidad de sentirnos entrenadores por un día.

Viajar para ver un partido

Hay muchas personas enamoradas del fútbol que no quieren limitarse sólo a asistir a los partidos locales de campeonato de su equipo. Cuando dos semanas entre un partido y el otro se vuelven eternas, ahí es cuando los aficionados comienzan a trasladarse, recorriendo largas distancias en carro o participando en viajes organizados. Además, hay también quien va más allá y está dispuesto a viajar siempre y en cualquier caso, independientemente de la presencia del propio equipo en el campo. Para estos hinchas, un desafío entre dos conjuntos que ocupan la cabeza de la liga es un acontecimiento imperdible, así como un partido decisivo para evitar el descenso. Poco importa la distancia. De hecho, a veces, se elige un destino transfronterizo especialmente para vivir una experiencia diferente de lo habitual. Por lo tanto, ir al estadio se convierte en una etapa fundamental de nuestras próximas vacaciones en un país extranjero. Además de gustar nuevos platos y visitar museos, también deseamos probar suerte en canciones en un idioma extranjero y tomar algunas fotos de recuerdo en un templo del fútbol como el Camp Nou o San Siro.

Apostar en el fútbol

Aumenta cada día el número de los que, además de no poder evitar ir al estadio cada semana, también deciden apostar en los partidos importantes para hacer sus días aún más emocionantes y, por qué no, intentar asegurarse una ganancia significativa. La cantidad de variables disponibles en este sentido es prácticamente infinita y, tanto si realizas apuestas en la Eurocopa, la final de la Liga de Campeones, el goleador de la Copa Libertadores o el posible ganador de la Premier League, la diversión es asegurada.

No hay excusa para no ir pronto al estadio

Con sus 4.000 millones de aficionados en todo el mundo, el fútbol es hoy el deporte más popular en absoluto. Una buena parte de ellos, después de haber experimentado por primera vez la oportunidad de asistir a un partido en el estadio, ya no puede prescindir de ella, transformando esta actividad en una costumbre irrenunciable de su vida. Ir al estadio con frecuencia es muy divertido y permite cantar, bailar y estar en compañía. Además, es también la excusa ideal para disfrutar de momentos inolvidables de relax en un lugar nunca antes visitado. ¿Qué esperan para comprar un boleto para un partido de su equipo preferido, tal vez haciendo el día aún más emocionante apostando por su victoria?

