La farmacéutica AstraZeneca afirma tener 2000 millones de dosis de una vacuna anticoronavirus, la misma Duplicó su capacidad de fabricación tras una serie de acuerdos que involucran al multimillonario Bill Gates y que garantizan el suministro temprano a países pobres.

Los acuerdos con el grupo de respuesta a epidemias Cepi y la alianza de vacunas Gavi están respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tienen como objetivo calmar las preocupaciones que apuntan a que la compañía estaba comprometiendo todos los suministros iniciales de la vacuna al mundo desarrollado.

No está claro si las vacunas funcionarán contra el coronavirus, pero docenas de compañías están en la carrera por desarrollar una, y la asociación de AstraZeneca con la Universidad de Oxford es una de las pocas que hasta ahora cuenta con el respaldo del grupo de trabajo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar la enfermedad.

AstraZeneca afirma tener 2000 millones de dosis de una vacuna anticoronavirus was last modified: by

En : Salud y Vida Sana