Asuntos Pendientes y De Bruces a Mí presentan ‘Mala Suerte’: Un viaje emocional a través del Reggae moderno

La banda colombiana Asuntos Pendientes regresa con fuerza al panorama musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Mala Suerte’, una canción que explora el vacío emocional tras una ruptura, sumergiéndose en el aislamiento y la introspección que una relación difícil puede dejar en una persona. El tema resalta el valor de cortar con los lazos que atan al pasado, abriendo paso a una transformación personal.

Este lanzamiento forma parte del ambicioso proyecto «Permanecer», un concepto que los fanáticos podrán identificar como un hilo conductor visual y temático en sus próximos trabajos. ‘Mala Suerte’ no solo sorprende por su cadencia y conexión lírica, sino también por las importantes colaboraciones que enriquecen su producción.

La canción cuenta con la participación de la banda De Bruces a Mí, uno de los referentes del reggae colombiano con 25 años de trayectoria. En este tema, la voz de Mauricio Osorio y el trombón de Julio Ángel aportan un toque moderno y cadencioso, que combina a la perfección con el estilo versátil de Asuntos Pendientes.

La producción estuvo en manos del renombrado Tezzel, productor detrás de artistas como Piso 21 y Nicky Jam. A esto se suma la destacada participación de Adán Naranjo (baterista de Margarita Siempre Viva y Providencia) y Rodrigo Tenjo (bajista de Juan Pablo Vega), quienes aportan una poderosa base rítmica que complementa la atmósfera emocional de la canción.

El videoclip, dirigido por Jhoan Alzate, se inspira en la leyenda oriental del «hilo rojo del destino». En él, el hilo que simboliza la conexión con otra persona se convierte en una maraña que representa las ataduras a un pasado cargado de mala suerte. A lo largo del video, aparecen símbolos como un espejo roto y un gato negro, que refuerzan el sentimiento de liberación al romper con esas ataduras.

Asuntos Pendientes, integrada por Arturo Cardozo (voz y guitarra), Ximena Toro (voz y guitarra), Ricardo Cardozo (bajo y coros), Jacobo Garcés (batería), Luis Barrientos (trombón), Gabriel Espitia (trompeta) y Nicolás Galindo (teclados), sigue consolidándose como una de las propuestas más representativas del sonido alternativo de Medellín. Con casi dos décadas de trayectoria, la banda ha sabido evolucionar y fusionar géneros como el reggae, el rock, el ska y el indie, manteniéndose fiel a su esencia ecléctica.

Después de una exitosa presentación en el Ruidorama Fest en el icónico Teatro Carlos Vieco, Asuntos Pendientes se prepara para participar en el Día de Rock Colombia en Medellín. En este evento, compartirán escenario con bandas relevantes del rock nacional: The Mills, Providencia, Superlitio, I.R.A., Bajo Tierra, Nepentes, Popcorn, Volcán, Johnnie All Stars y La Mokny Band.

Asuntos Pendientes forma parte de AP Records, un sello y productora que se ha consolidado en Medellín como impulsor de proyectos alternativos. Trabajando de la mano con artistas como Doctor Krápula, Providencia, Federico Gómez, Héloïse, Alea, entre otros, AP Records ha construido una plataforma de producción y promoción para sonidos diversos, contribuyendo al crecimiento de la música independiente a nivel nacional e internacional.

Asuntos Pendientes y De Bruces a Mí presentan ‘Mala Suerte’: Un viaje emocional a través del Reggae moderno was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí