Atacan a tiros el helicóptero donde se trasladaba Iván Duque

Iván Duque, presidente de Colombia, informó que el helicóptero donde viaja fue víctima de un atentado en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela.

«El helicóptero presidencial fue víctima de un atentado (…) tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave, evitaron que ocurriera algo letal. Esto es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer ni un solo minuto y día en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y organismos de criminalidad organizada que operan en el país», expresó.

El mandatario reiteró que todos salieron ilesos y destacó que el gobierno neogranadino no será «amedrentado con violencia ni con actos de terrorismo», porque la nación es «fuerte para enfrentar estas amenazas».

Según los medios colombianos, el helicóptero recibió tres impactos de bala.

