Atalhos presenta ‘Ayer morí’, una canción nostálgica para superar las rupturas de amor

2024 fue un año bastante movido para la banda de indie rock brasilera Atalhos, quien recorrió su país con shows en Sao Paulo, Brasilia, Goiania, entre otras ciudades, finalizando la fase del disco anterior, A Tentação do Fracasso, responsable de una gira mundial en los últimos dos años con más de 50 shows incluyendo festivales en los Estados Unidos, presentaciones en Europa, Argentina y otros países de Latinoamérica. Ahora, para cerrar el año e iniciar un nuevo ciclo, el grupo conformado por Gabriel Soares y Conrado Passarelli estrena ‘Ayer morí’, single que abre camino hacia el quinto disco de Atalhos que llegará en el primer semestre de 2025.

‘Ayer morí’ es una canción con atmósfera nostálgica, tiene un ritmo evocador de la drum machine y acordes melódicos de la guitarra que se impregnan en una letra cantada en portugués y español, que desemboca en un torrente de guitarras distorsionadas y batería transformadora. Habla de un término de relacionamiento, del enfrentamiento al fin del amor y de la transformación para seguir la vida después del amor. El sencillo aborda temáticas del existencialismo, el absurdo de la vida, las rupturas y especialmente de las transformaciones.

«‘Ayer morí’ está inspirada en la vida real, en los términos de relaciones, en las rupturas y las dificultades de mantener el amor en situaciones límites. Va dirigida a todos los que han enfrentado situaciones de rupturas, de desamor y que, de alguna manera, lograron encontrar la transformación necesaria para seguir adelante. Sí existe vida después de una gran ruptura, lo importante no son los finales de las cosas y de las relaciones, sino la travesía», cuenta Atalhos.

La canción explora sonidos variados, desde el beat electrónico presente en la drum machine, la presencia fuerte de la guitarra acústica, hasta llegar en la segunda parte a guitarras distorsionadas y fuertes. Es un tema de indie rock, pero que también flirtea con la atmósfera del rock de los años 90, siempre aliada a elementos contemporáneos que representan una frescura del sonido. El track fue grabado y mezclado en Sao Paulo en el estudio Space Blues, reconocido por haber ganado ya 3 Grammys Latino, y fue masterizada en Suecia.

«Esperamos que la canción refuerce la importancia de Atalhos en la escena indie de Brasil, donde la banda es una de las principales protagonistas, además de expandir el conocimiento en países latinoamericanos, por ejemplo, Argentina, país donde Atalhos ya se presentó varias veces y tiene featurings con artistas locales como El Príncipe Idiota y Delfina Campos», agrega el dúo.

El videoclip de ‘Ayer morí’ fue grabado en Sao Paulo y está dirigido por el dúo Cinza. Tiene una temática en blanco y negro que revela los bastidores del estudio cinematográfico donde el video es grabado, con Gabriel (vocalista) llegando en su auto para juntarse con la banda que lo espera ya dentro del estudio. El clip tiene una ventana 4:3 inspirada en los videoclips de los años 90.

La portada del sencillo se enfoca en Gabriel y Conrado tocando en vivo dentro de un estudio de cine.

Es una canción que amerita ser escuchada en momentos de reflexión en donde se pueda realmente conectarse con la atmósfera que propone la canción.

‘Ayer morí’ estará presente en el próximo disco de Atalhos, el quinto álbum de su historia, y que contará con una gira mundial que iniciará en Estados Unidos en marzo de 2025. El dúo publicará dos sencillos más que anticiparán el lanzamiento completo del nuevo disco que llegará a las plataformas y a las tiendas en formato vinilo en mayo de 2025.

Atalhos presenta ‘Ayer morí’, una canción nostálgica para superar las rupturas de amor was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí