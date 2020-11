Ataque terrorista en Viena deja varios muertos y heridos

Luego del ataque a la sinagoga, se produjeron al menos 6 ataques más en diversos puntos de Viena. Las autoridades siguen investigando pero se sospecha de radicales musulmanes.

El ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer, confirmó que se trata de un ataque terrorista llevado a cabo por varias personas, debido al cual se mantiene un gran despliegue policial en el centro de la capital austriaca.

El ministro adelantó que la situación en Viena sigue siendo extremadamente difícil y pidió a toda la ciudadanía permanecer en sus domicilios y evitar el centro de la capital. Las escuelas de la ciudad estarán cerradas el martes.

Por su parte, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, tachó el ataque de «acto terrorista repulsivo» y aseguró que la Policía tomará «medidas decisivas» contra sus responsables. En este sentido, anunció que el Gobierno federal ha decidido que el Ejército se haga cargo de la seguridad en Viena para que la Policía pueda «concentrarse plenamente en la lucha contra el terrorismo».

La Policía capitalina pidió a los ciudadanos que no publiquen videos y fotos de los hechos en las redes sociales, sino que los envíen a las fuerzas del orden.

Mientras tanto, la autoridad judía de Austria ordenó cerrar todas las sinagogas del país tras el ataque. En la capital austriaca también permanecen cerrados los restaurantes y supermercados ‘kosher’ y las escuelas, informó a la agencia APA Erich Nuler, portavoz del grupo de gestión de la comunidad.

El ataque ocurrió en vísperas de la imposición de un cierre y un toque de queda en Austria debido al coronavirus, por el que a partir del 3 de noviembre todos los bares y restaurantes estarán cerrados y se prohíbe salir a la calle a partir de las 20:00.

Simpatizantes del Estado Islámico

El ministro del Interior describió a los atacantes como «fuertemente armados y peligrosos». Por su parte, el canciller Sebastian Kurz declaró que los autores del atentado están «muy bien armados» y «capacitados profesionalmente».

En una conferencia de prensa de emergencia, Nehammer señaló que las fuerzas del orden neutralizaron a uno de los autores del ataque, mientras que al menos uno más está a la fuga. Según Nehammer, el atacante abatido era «terrorista islamista», partidario del Estado Islámico.

Según el ministro, 150 efectivos de la unidad Cobra y 100 de la unidad Wega, los equipos especiales de la Policía austriaca, están buscando a al menos un atacante. Entre tanto, medios locales indican que hasta siete atacantes podrían seguir prófugos.

En cuanto a los motivos de la acción, el canciller austriaco señaló que aún no se puede decir «nada», aunque «no se descarta un motivo antisemita» debido a que el atentado se inició cerca de una sinagoga.

TERRIBLE VIDEO. DISCRECIÓN AL VERLO. Ataque terrorista en la capital de Austria en Viena. Noten lo inhumano del asesino como remata a quien está herido. Video cortesia.#Austria #Viena #Terror pic.twitter.com/wwysAcijEj — Lenin Danieri D (@LDanieri) November 3, 2020

