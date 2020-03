ATENCIÓN! Aparecen nuevos Síntomas del Coronavirus entre los infectados

Aparecen nuevos Síntomas del Coronavirus entre los infectados.

Un equipo de investigadores alemán ha descubierto nuevos síntomas que presentan los pacientes infectados con coronavirus. Según el especialista en virología Hendrik Streeck, al menos dos tercios de los pacientes entrevistados describieron una pérdida del olfato y del sentido del gusto que duró varios días, informó Frankfurter Allgemeine.

Los nuevos síntomas del Coronavirus

La afectación alcanzó tal nivel que «una madre no podía oler el pañal lleno de su hijo», otros tampoco podían percibir la fragancia del champú y aseguraron que la comida les resultaba insípida. «Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecen estos síntomas, pero creemos que ocurren un poco más tarde en la infección», explicó Streeck.

Los especialistas también determinaron que el 30 % de los pacientes estudiados sufrieron diarreas, señalando que esta nueva cifra demuestra que este síntoma es más común de lo que se pensaba anteriormente.

No obstante, el virólogo precisó que aún no se conoce si el virus se propaga a través de las heces, aunque se han encontrado rastros del SARS-CoV-2 en inodoros, por lo que se presume que también podría ser fuente de contagio.

La investigación de Streeck contradice así un reciente estudio chino que encontró que el 91 % de los infectados solo presentan síntomas leves o moderados: tos seca y posiblemente fiebre.

