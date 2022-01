Atención: Comenzaron a pagar el Bono Economía Familia Enero 2022

Desde este miercoles 26 de Enero de 2022, Inicia hoy #26Ene a través del Sistema

@CarnetDLaPatria el Bono #EconomíaFamilia (enero 2022).

El monto a cobrar es de Bs. 9.20

A este bono se puede acceder a través del sistema Patria, el usuario no necesariamente debe tener Carnet de la Patria en físico para poder obtener el bono, solo debe registrarse en el Sistema Patria y realizar los pasos que se les indican para validar su identidad y proceder al cobro a través del mismo.

Recuerde que usted puede pagar servicios y recargar su celular desde el sistema Patria

