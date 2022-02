Atención! Del 13 al 19 de Febrero estarán pagando bonos Máxima Eficiencia, Negro Primer, Protectores de la Salud y Simón Rodriguez

Atención! Inician los pagos de los bonos Máxima Eficiencia, Negro Primer, Protectores de la Salud y Simón Rodriguez de Febrero 2022

La cuenta Twitter Carnet de la Patria informó sobre el inicio del pago de los bonos especiales Máxima Eficiencia, Negro Primer, Protectores de la salud y Simón Rodriguez a través del sistema patria.

«Informa que inicia el pago de los bonos: Máxima Eficiencia, Protección Salud, Simón Rodríguez, Negro Primero a través de la Plataforma Patria, enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Desde el 13 al 19 de cada mes», indica la publicación.

De acuerdo a la información el monto asignado es de 15,40 bolívares para cada beneficio.

