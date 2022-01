ATENCIÓN! Del 20 al 29 de enero de 2022 estarán pagando el Bono 3R.Nets por el sistema Patria

Del 20 al 29 de enero de 2022 estarán pagando el Bono 3R.Nets por el sistema Patria.

«Inicia la entrega del Bono 3R.Nets enviado por nuestro presidente Nicolas Maduro a través del Sistema Carnet de la Patria», indica la publicación.

La asignación se realizará de manera directa y gradual. El mensaje de notificación «Avancemos junto al pueblo con el sistema de las 3R.Nets: Resistencia frente a las agresiones, Renacer de la Patria y el Revolucionar permanente», será enviado a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

La entrega tendrá lugar entre los días 20 al 29 de enero de 2022. El monto a recibir es de 18,40 bolívares.

