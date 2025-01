ATENCIÓN! Estas son las fechas Límite para Declarar Impuestos en EE.UU.

Fechas Límite para Declarar Impuestos en EE.UU.

En Estados Unidos, las fechas límite para presentar la declaración de impuestos son cruciales para evitar multas del IRS y asegurar que se cumplan las obligaciones fiscales . Aquí te explico los aspectos más importantes:

Fecha Límite General : Para la mayoría de los contribuyentes que presentan su declaración de impuestos sobre la renta federal, la fecha límite es el 15 de abril de cada año. Esto aplica a aquellos que son filers del año calendario, es decir, que su año fiscal termina el 31 de diciembre .

. Inicio de la Temporada de Impuestos : La temporada de impuestos comienza generalmente a finales de enero. Por ejemplo, en 2023, el IRS comenzó a aceptar declaraciones el 29 de enero .

. Extensiones : Si no puedes presentar tu declaración a tiempo, puedes solicitar una extensión, que te permite tener hasta seis meses adicionales para presentar. Sin embargo, es importante recordar que esta extensión solo se aplica a la presentación de la declaración, no al pago de impuestos adeudados, que aún deben pagarse antes del 15 de abril para evitar intereses y multas .

. Fechas Especiales : En algunos años, si el 15 de abril cae en un fin de semana o feriado, la fecha límite puede extenderse al siguiente día hábil. Por ejemplo, en 2024, la fecha límite se moverá al 18 de abril debido a que el 15 de abril es un lunes .

. Consecuencias de No Presentar a Tiempo: No cumplir con estas fechas puede resultar en multas y cargos por intereses sobre cualquier impuesto adeudado. Por lo tanto, es recomendable estar al tanto de estas fechas y planificar con anticipación para evitar problemas.

Es fundamental que los contribuyentes se mantengan informados sobre estas fechas y consideren la posibilidad de consultar con un profesional de impuestos si tienen dudas sobre su situación fiscal.

