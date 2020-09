Atención! Estos alimentos son igual de adictivos que las drogas

Un estudio realizado en Scripps Research Institute de Florida, descubrió que hay ciertos alimentos que pueden llegar a ser tan adictivos como la droga. Y aunque muchos no lo sepan, hay alimentos que pueden llegar a generar dependencia en nuestro cerebro como la cocaína o la heroína.

La razón por la que hay alimentos que generan dependencia como las drogas es simple. Estos alimentos tienen un alto porcentaje en grasas, son hipercalóricos y ricos en azúcares procesados, y todos estos componentes activan la zona del cerebro encargada del placer, es decir, el sistema límbico.

Según los investigadores del Scripps Research Institute de Florida estos son los 10 alimentos que son tan adictivos como las drogas:

1.- Hamburguesas

2.- Papas fritas

3.- Pollo frito

4.- Pizza

5.- Tocino

6.- Palomitas de maíz

7.- Chocolate

8.- Helado

9.- Galletas

10.- Pastel

