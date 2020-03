Atención! Médicos de Hong Kong descubren que los pacientes recuperados de COVID-19 pierden hasta el 30 por ciento de su capacidad pulmonar

Médicos de Hong Kong descubrieron que los pacientes recuperados de COVID-19 pierden hasta el 30 por ciento de su capacidad pulmonar.

En medio de lo que sería la peor pandemia del siglo XXI , las informaciones y estudios serios se contrarrestan con las malas indicaciones de hasta los organismos y entes que deberían ser los más responsables al informar al ciudadano,

A este nivel de peligrosidad y declarada una pandemia mundial por el coronavirus COVID-19, la OMS debería canalizar mejor la entrega de información sobre el desarrollo de dicha pandemia y no dejar que corran mensajes que no son ni precisos ni adecuados, tal es el caso, que hemos visto cómo personal de la OMS y de los CDC de Estados Unidos dejan corre la especie que el COVID-19 se presenta cómo una simple gripe y leve, en la mayoría de los casos, algo que para nosotros es una irresponsabilidad por lo siguiente.

Investigadores médicos de Hong Kong, descubrieron que los pacientes ya recuperados, en un porcentaje importante, pierden entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de su capacidad pulmonar.

El director médico del Centro de Enfermedades Infecciosas de la Autoridad en el Hospital Princess Margaret, Owen Tsang Tak-yin, reveló que, tras visitar en citas de seguimiento a una docena de pacientes dados de alta, constataron que dos o tres de ellos no eran capaces de realizar actividades que antes desempeñaban con normalidad.

«Jadean si aceleran el paso», explicó Tsang, agregando que, después de la recuperación, «algunos pacientes pueden tener una reducción de su capacidad pulmonar de entre el 20% y 30%».

Las tomografías pulmonares realizadas a nueve pacientes que estuvieron infectados con el nuevo coronavirus mostraron imágenes como de ‘vidrio congelado’ en todos ellos, lo que sugiere que los órganos quedaron dañados.

Tsang afirmó que todavía falta por estudiar los efectos a largo plazo que podría dejar la enfermedad, como la fibrosis pulmonar, que es un endurecimiento de los tejidos del pulmón que evita su funcionamiento adecuado.

El médico señaló que para fortalecer los pulmones de estos pacientes recuperados de COVID-19 se organizarán sesiones de fisioterapia. Tsang también recomendó realizar ejercicios cardiovasculares, por ejemplo la natación, para ayudar a que este órgano vital se recupere gradualmente con la esperanza de que pudiesen recobrar ese porcentaje perdído de su capacidad pulmonar y puedan volver su vida normal.

