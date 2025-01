Atención! Si estas en esta lista no tienes que pagar impuestos en EEUU y hasta puedes obtener reembolso!

Atención! Si estas en esta lista no tienes que pagar impuestos en EEUU!!

De acuerdo los especialistas consultados en preparación de impuestos , no es necesario que presentes tu declaración de impuestos si se cumplen las siguientes condiciones:

Ingreso menor que la deducción estándar:

Si tus ingresos son inferiores a tu deducción estándar, generalmente no estarás obligado a presentar una declaración, a menos que tengas ingresos que requieran que declares por otras razones, como ingresos de trabajo autónomo.

Beneficios del Seguro Social:

En la mayoría de los casos, si solo recibes beneficios del Seguro Social, no necesitarás presentar una declaración de impuestos. Sin embargo, si recibes beneficios del Seguro Social junto con ingresos exentos de impuestos, esos ingresos podrían hacer que tus beneficios del Seguro Social sean tributables.

Dependientes:

Los contribuyentes que son considerados como dependientes en la declaración de otra persona deben presentar una declaración si sus ingresos superan su deducción estándar. Para algunos hijos, esto aplica cuando sus ingresos no ganados exceden los US$ 1,300 en 2024, cifra que aumentará a US$ 1,350 en 2025.

Requisitos adicionales:

Eres menor de 65 años.

Tu estado civil es soltero.

No tienes ninguna circunstancia especial que requiera que presentes una declaración, como ingresos de trabajo autónomo.

Tus ingresos son menores de US$ 12,950, que es la deducción estándar para un contribuyente en 2022.

Reembolsos de Impuestos en 2023

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aconseja a las personas que presenten su declaración de impuestos incluso si no están obligadas a hacerlo, ya que podrían tener derecho a créditos como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario por Hijos, el Crédito por Educación, y el Crédito de Recuperación de Reembolso.Además, podrías ser elegible para un reembolso. El IRS sugiere presentar una declaración si se da alguna de las siguientes situaciones:

Se te retuvo algún impuesto sobre la renta de tu salario.

Realizaste pagos estimados de impuestos durante el año o aplicaste sobrepagos del año anterior a los impuestos estimados de este año.

