ATENCIÓN! Un Nuevo estudio revela cuanto tiempo dura el COVID-19 en el agua

Un Nuevo estudio revela cuanto tiempo dura el COVID-19 en el agua. El mismo se realizó en casi 40 países de los cuáles se encontraron concentraciones del virus en mayor proporción en Reino Unido, España y Marruecos.

TIEMPO DE VIDA DEL VIRUS EN EL AGUA

Un equipo de investigadores polacos y británicos ha descubierto que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir en el agua hasta 25 días, lo que puede traducirse en un serio riesgo de contagio, según el borrador de su estudio publicado en el portal médico medRxiv.

Los investigadores del estudio, que aún no ha sido revisado por los pares, afirman que los ríos y otros cuerpos de agua contaminados con materia fecal humana pueden presentar una concentración de 100 copias del virus por cada 100 mililitros de agua.

Una persona que ingiera dicha cantidad de líquido en las 24 horas posteriores a la contaminación, podría recibir una dosis total de más de 468 copias del coronavirus, lo que representa una alta probabilidad de contagio por covid-19.

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y CLOACAS.

Desbordamientos en el alcantarillado, filtraciones de las tuberías de aguas residuales, fallos en los sistemas de tratamiento de agua o ausencia de ese tipo de infraestructura, se presentan como las principales causas de contaminación de los cuerpos naturales de agua.

CONCLUSIONES

Se sugieren que la supervivencia del SARS-CoV-2 podría ser considerablemente mayor en aguas más frías, y que las cargas virales en líquidos residuales no tratados son elevadas en países con altas tasas de contagios.

