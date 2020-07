Aprende a preparar Chimichurri para acompañar tu cena

El chimichurri es una salsa más bien líquida empleada sobre todo para acompañar carnes asadas, aderezar ensaladas o marinar aves y pescados. Es tradicional de Argentina y Uruguay, aunque muy extendida por todo el mundo.

Ingredientes

2 cebollas picadas en cuadritos

1 taza de perejil fresco

6 Cdas. de aceite de maíz o de soya

3 Cdas. de vinagre de vino blanco

3 dientes de ajo

2 Cdtas. de orégano fresco o seco

Sal y pimienta negra recién molida

Preparación

Picar las cebollas en cuadritos y el perejil en trocitos pequeños. Unir todo en un recipiente con el aceite de maíz, el vinagre de vino blanco, los ajos machacados, el orégano, la sal y la pimienta. Servir para acompañar carnes a la parrilla.

Receta Estampas