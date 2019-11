ATROZ! Abusó de su hijastra parapléjica

MARACAIBO.- Una mujer denunció a su pareja, Elwin Meleán, por abusar sexualmente de su hija. La víctima tiene 16 años y es parapléjica, informó el Cpbez en nota de prensa.

La detención de este padrastro se produjo, la madrugada de este viernes 8 de noviembre, a raíz de la denuncia formulada por la mujer.

Meleán fue arrestado en el sector Villa Centenario de LUZ, ubicado en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, del municipio Maracaibo.

La detención fue ejecutada por agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) adscritos a la Unidad Canina Antidrogas (UCA), que realizaban un patrullaje preventivo en la zona.

La policía agregó que a la jovencita la llevaron a un centro de salud, al oeste de la ciudad, donde fue valorada por los médicos de guardia.

El detenido quedó en la sede policial a disposición de la Fiscalía 33 del Ministerio Público, con competencia en Niños, Niñas y Adolescentes.

