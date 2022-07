BUENOS AÍRES, ARGENTINA.- En unas indignantes imágenes pudimos observer como una mujer en Argentina abandona a un inocente canino de 14 años de edad y ciego.

Para que tengamos una perspectiva de la edad del canino, en años humanos serían unos 80 años, por lo que el pobre perrito quedó solo y desamparado a expensas del clima tan fuerte que está haciendo en esta época.

Atroz! Degenerada! Un video muestra como una mujer en #Argentina abandona a su perro ciego de 14 años https://t.co/cZLKy4GVqh pic.twitter.com/CYSFQHVyg9 — NotiActual (@notiactual) July 21, 2022

Al parecer la degenerada le ha dejado una nota donde dice no poderse hacer cargo más del canino.

No se sabe si es la dueña o fue enviada por la dueña, pero a todas estas, ¿Porqué no contactó a una ONG de rescates de animales domésticos ?

Si contactó a alguna y no tuvo respuesta, ¿Porqué no publicó su caso en las redes sociales en busca de un buen samaritano que se quisiera hacer cargo de Adriano?

Adriano que es el nombre del canino de acuerdo a la nota, fue abandonado por una persona sin alma, imagínense dejar después de 80 años de vivir juntos a un abuelo ciego en medio de la calle.

Mientras se le busca una casa definitiva al perro, desde una ONG salieron a repudiar la actitud de la mujer con quien buscan dar: «La verdad es que no se cuál fue la razón por la que esta mujer lo abandonó. Quizás se va de viaje, se muda o no tiene dinero para pagar un tratamiento. Igualmente, el abandono siempre es la última opción». Las grabaciones de seguridad exponen el momento en que una mujer, quien sería la dueña del animal, deja al perro al frente de un hogar, posteriormente revisa que no haya testigos y luego alza al perro para lanzarlo hacia el jardín de una casa. Segundos después toma una carta y la introduce en el buzón de la vivienda donde abandonó al perro. “Tengo 14 años. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, indica la carta que fue publicada por medios locales. Norma, la mujer que encontró al perro abandonado, le relató a la prensa que ella carecía de los medios para poder a Adriano y por ello acudió a una amiga que trabaja en un refugio para animales llamado ‘Patitas En Casa’. Gracias a esta decisión el perro se encuentra bajo el cuidado de profesionales.

Estamos indignados con estos casos que vemos a diario tanto en Venezuela como en otros países.

🛑 Abandonaron a un perro y busca una familia: Adriano tiene 14 años y es ciego 👉 La dueña lo dejó en un jardín con una carta Cc #AméricaNoticiasMediodía pic.twitter.com/69qK04NNtg — América TV (@AmericaTV) July 19, 2022

View this post on Instagram A post shared by ♥Patitas En Casa♥ CABA🇦🇷 (@patitasencasa)

NO AL ABADONO DE LOS INOCENTES CANINOS Y FELINOS!