ATROZ! En EEUU los hospitales cobran más $USD 3200 por un Test de Coronavirus COVID-19

Así sucedió con un ciudadano de esta nación, que sintió los síntomas parecidos al coronavirus al volver de viaje, y fue a un hospital para realizarse las pruebas, la persona aunque posee seguro médico le llegó una factura por $3270 a su domicilio.

El señor Osmel Martinez Azque, le tocó viajar a China por trabajo, luego de regresar, a los pocos días sintió los síntomas de un resfriado, recordemos que son muy similares a las etapas iniciales de las manifestaciones del Covid-19, por lo que decidió de acuerdo a las indicaciones de la OMS y autoridades de su país, presentarse a un hospital y solicitar le hiciera los exámenes respectivos.

Al realizarle las pruebas, solo era una gripe, luego fue dado de alta y posteriormente, alrededor de dos semanas después recibió la factura por $3270, por los exámenes que se realizó.

Expertos médicos y de salud pública, comentaron que en los Estados Unidos, muchos seguros médicos no cubren este tipo de estudios, por lo que las personas tienen que erogar de su bolsillo el costo de los mismos, que a estas alturas no se han estandarizado ni apoyado con subsidios del gobierno, este último que dice estar preparado para combatir al virus pero deja que los comerciantes de la salud estafen a las personas, ya que por el mismo estudio en Chile se estableció un monto de $USD 24, pero este, debería ser gratuito, claro en EEUU nada es gratis, ni siquiera saber si va a morir.

En 2018, la administración del presidente Donald Trump lanzó la Ley de Servicios Médicos Asequibles, conocida como Obamacare, y autorizó los llamados “planes basura” en el mercado. La población supuso equivocadamente que los planes más baratos serían mejor que no tener seguro en caso de una enfermedad catastrófica, pero muchas veces los planes no son muy diferentes a sencillamente no tener seguro.

Lo insólito de todo esto es que el seguro del paciente le solicitó documentación adicional para evidenciar ante ellos que la simple gripe no era provocada por una situación preexistente con un legajo de 3 años antes de padecerla.

ATROZ! En EEUU los hospitales cobran más $USD 3200 por un Test de Coronavirus COVID-19 was last modified: by

En : Insólito