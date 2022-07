Atroz! En España Okupas invaden viviendas y los propietarios van presos si intentan sacarlos

MADRID, ESPAÑA.- Las leyes españoles están contra toda natura, contra toda lógica, al respecto de la propiedad privada, ya que los propietarios de inmuebles les tienen prohibido sacar a los llamados Okupas, si estos últimos les han invadido ilegalmente su propiedad.

Podemos ver en los siguientes videos cómo recientemente un anciano de 80 años fue sacado por la fuerza por estos delincuentes llamados Okupas, y los mismos se han quedado en su propiedad aludiendo que es de ellos porque la han comprado, cosa que es totalmente falsa.

Los invasores han llamado a la policía y esta, se ha llevado al anciano de 80 años por estar «molestando» a los delincuentes invasores, algo loco, loquísimo, no sabemos si poner esto en la sección de Mundo Insólito o en Noticias Internacionales.

Veamos este caso:

Llegan de forma ilegal a España, dicen que son refugiados, el estado español que les da refugio debería garantizar que no estén en la calle, pero como no lo hace, ocupan TU casa y cuando intentas sacarlos de TU casa, la policía te lleva detenido, esposado en este caso.#Calella pic.twitter.com/6fRsSg4prz — calellenca (@calellencahu) July 15, 2022

En España ser Okupa es un negocio por que las leyes amparan a los delincuentes.

Resulta, que de acuerdo a indagaciones que hemos realizado, ser un Okupa en España es un negocio para estos delincuentes ya que si ellos hacen esto que vemos en los videos de arriba, el propietario debe llevarlos a un juicio que por la burocracia se puede extender por años, el propietario termina muchas veces pagando algo como un rescate por decenas de miles de euros que los okupas le piden para devolverle el inmueble.

Lo peor de lo peor.

Y lo peor de todo esto es que mientras dure ese juicio, el propietario debe pagar los servicios cómo toda la electricidad , agua y cualquier otro servicio que se gasten en su inmueble los okupas, sin exceptuar que es muy probable que le desvalijen su propiedad.