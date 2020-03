ATROZ! En San Antonio, Texas, EEUU, dieron de alta a un paciente infectado con Coronavirus COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dieron de alta «por error» a un paciente infectado por el coronavirus covid-19 en San Antonio (Texas, EE.UU.), según lo explicó este domingo el alcalde de la urbe, Ron Nirenberg en su cuenta de Twitter.

«Hoy nos enteramos de que los CDC liberaron por error a un paciente del Centro de Enfermedades Infecciosas de Texas que luego dio positivo a la prueba del covid-19», reza el mensaje de Nirenberg. «El hecho de que los CDC permitieran que la población estuviera expuesta a un paciente con coronavirus es inaceptable«, añade el alcalde texano.

Nirenberg detalla que la persona en cuestión ha sido puesta en cuarentena, mientras se intenta averiguar a qué lugares fue y con quién mantuvo contacto tras ser dado de alta. «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que la comunidad se mantenga segura y el riesgo de exposición siga siendo bajo», añade.

El período de incubación no es el que dice la OMS

Por su parte, en un comunicado emitido este domingo los CDC explicaron que el individuo había sido puesto en aislamiento mientras recibía tratamiento en un centro médico local durante varias semanas tras su regreso a EE.UU. procedente de Wuhan (Hubei, China). No dijeron cuantas semanas, pero por lo que sabemos en EEUU solo están esperando 14 días para dar de alta a una personas, siendo que importantes investigadores indican que el período de incubación pueder de hasta 29 días o más, según un renombrado epidemiólogo chino que estuvo a cargo de la epidemia del SARS.

El paciente fue dado de alta porque cumplió con los requisitos necesarios, incluidos dos resultados negativos en la prueba del coronavirus con 24 horas de diferencia, y no presentaba síntomas de la enfermedad. Sin embargo, luego se recibieron los resultados de una muestra posterior y «eran débilmente positivos», por lo que fue aislado de nuevo como medida preventiva.

«Es importante recordar que este es un virus nuevo y estamos aprendiendo más sobre él todos los días», reza el comunicado de los CDC. «El ciclo de infección del covid-19 aún no se conoce bien, pero la cantidad del virus suele ser mayor cuando la persona está más enferma», añade, detallando que a medida que el paciente se recupera «la cantidad del virus disminuye».

La agencia estadounidense concluye el mensaje afirmando que el ciclo de infección virológica en este paciente «es más largo que lo que se ha visto previamente».

ATROZ! En San Antonio, Texas, EEUU, dieron de alta a un paciente infectado con Coronavirus COVID-19 was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos