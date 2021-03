Atroz! En Venezuela: Un hombre violó a su hijo de 3 años y le contagió el VPH.

Un hombre identificado como Freddy Rafael Figuera fue detenido por funcionarios del CICPC del Distrito Capital tras recibir la denuncia de presunta violación a su hijo de 3 años, a quien le habría contagiado del Virus de Papiloma Humano (VPH).

Según reportó este lunes la cuenta en Instagram de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente de la referida delegación de la policía científica:

A través de la consultoría Jurídica del Hospital Universitario de Caracas, nuestros investigadores e investigadoras iniciaron la denuncia de un posible abuso sexual en un niño de 3 años de edad.

Nuestros sabuesos, luego de una ardua investigación, el día 22 de febrero lograron la aprehensión del ciudadano Freddy Rafael Figuera, venezolano C.I: 20.035.851 de 28 años de edad, de oficio comerciante (VICTIMARIO-PEDERASTA) quien es el padre de la víctima.

Durante todas las diligencias practicadas, entre las cuales destacan: entrevista con la madre del niño, y paralelamente el equipo multidisciplinario efectuó las siguientes evaluaciones: psicológica, y médico-forense arrojando: En el exámen médico legal (ano-rectal) que el mismo contrajo la enfermedad del virus de papiloma humano (VPH), desconociéndose en un primer momento la procedencia del contagio, para luego constatar que el niño poseía: TRAUMATISMO ANAL ANTIGUO

El pederasta padre de la víctima valiendose de su poder sobre el niño, abusaba sexualmente de su hijo en su sitio de residencia, en la carretera vieja de los teques, parroquia Macarao.

Tiene conocimiento la fiscalia 90° del Ministerio Público





