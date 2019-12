ATROZ! Quemaron a su hija de ocho años con café hirviendo

Quemaron a su hija de ocho años con café hirviendo .

Delia María Faría Cedeño, de 24 años, y Richard José Villamizar García (34), madre y padrastro de una niña de 8 años con condiciones especiales –a quien sometían a trato cruel y abuso sexual– fueron detenidos en el sector Santa María municipio Sucre, por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia.

El hecho se registró en horas de la noche de este domingo, cuando los gritos de la menor alertaron a un tío de la pequeña que caminaba cerca a la vivienda, quien de inmediato ingresó para constatar lo que pasaba, al llegar la encontró bañada con café caliente por lo que la trasladó de inmediato al hospital.

Ya con su sobrina en el centro de salud alertó a las autoridades del hecho por lo que una comisión del Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Este hizo las diligencias urgentes y necesarias para el arresto de la pareja dejándolos bajo la custodia en la sede policial por disposición de la Fiscalía 21 del Ministerio Público, se señala a través de una nota de prensa.

Según el informe de medicatura forense, la menor presentó quemaduras de segundo grado en el abdomen, el glúteo y muslo derecho, así como rastros de abuso sexual.

