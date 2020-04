Aumentan casos de Cáncer de Colon en Venezuela

El presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela Dr. Cono Gumina advierte que durante los últimos cuatro años las cifras se mantienen en alza.

En los últimos cuatro años, las tasas de mortalidad y de incidencia de casos de cáncer de colon en Venezuela han registrado un incremento constante, tanto en hombres como en mujeres, por lo que urge tomar acciones para el diagnóstico oportuno que pueda reducir las estadísticas.

Así se desprende del estudio “Pronósticos de la Mortalidad e incidencia de cáncer en Venezuela, año 2019”, realizado por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), el Centro de Estadísticas y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar y la ONG HomoData.

A propósito del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra el 31 de marzo, el gastroenterólogo y presidente de la SAV Dr. Cono Gumina, quien lidera la alianza de este institución con el Grupo Médico Santa Paula (GMSP), advirtió que a nivel mundial mueren diariamente unas 26 mil personas víctimas del cáncer, entre las cuales se encuentran pacientes con cáncer de colon.

Lamentó que en Venezuela durante los últimos años no se haya podido reducir las cifras de muertes ni las de de nuevos casos. “En la SAV trabajamos con modelos estadísticos junto con la Universidad Simón Bolívar, y ello nos permite señalar que en el año 2018 la mortalidad por cáncer aumentó en un 10 % y la incidencia en un 17%. En cifras del 2019, la mortalidad aproximada es de 28 mil casos al año y la incidencia es de 64 mil nuevos casos.”

Explicó que mientras esto sucede en Venezuela, en otros países en los que hay acceso a diagnóstico precoz para tratamiento quirúrgico, radioterapia, quimioterapia y a rehabilitación post tratamiento, se ha logrado reducir la mortalidad, aunque la incidencia se mantiene, según reporte Globocan (2018).

“En nuestro país, la primera causa de muerte por cáncer en hombres es el de próstata, le sigue pulmón y vías digestivas que engloba estómago, colón, recto e hígado. Mientras en la mujer, la primera causa es el cáncer de mama, luego cuello uterino y en tercer lugar vías digestivas. En este grupo está el 65% a 70% de causas de muertes por cáncer”.

Advierte el experto que todos estos tipos de cánceres son a los que más se les puede hacer diagnóstico precoz, por ello la importancia de educar y concientizar. “Está totalmente demostrado que el cáncer cuanto más precoz es su diagnóstico, es curable”.

Cifras del cáncer del colón

A nivel mundial hasta el año 2018 el cáncer colorrectal representaba el tercero en incidencia en ambos sexos, después de cáncer de pulmón y mama, y en algunos países como España, es el tumor más frecuente y el segundo que más muertes provoca, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones se cura si es detectado a tiempo.

Estas son las principales cifras del cáncer de colon para el 2019 según el estudio realizado por la SAV, la USB y Homodata en Venezuela:

– Es diagnosticado con mayor frecuencia en la población femenina entre 45-54 años y en el caso de los hombres entre los 55 y 64 años.

– El mayor número de decesos se produce en hombres y mujeres cuando tienen más de 74 años.

– Las tasas estandarizadas estimadas de mortalidad aumentaron en los últimos cuatro años de forma permanente tanto en hombres como en mujeres: 2016 (6.81 Hombres/5.68 mujeres), 2017 (6.89 Hombres/5.71 mujeres), 2018 (6.96 Hombres/5.75 mujeres), 2019 (7.04 Hombres/5.78 mujeres).

