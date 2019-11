Aumentan enfermedades de la piel en niños y ancianos

Revela la doctora Elda Ginsante que pese a que no existen estadísticas oficiales, en la consulta diaria se detectan incrementos en casos de cáncer

Aunque no existen cifras oficiales, la consulta médica pública y privada revela en la actualidad un aumento de las afecciones dermatológicas, especialmente en escolares y en personas de la tercera edad.

Así lo señala la doctora Elda Giansante, dirigente del gremio de dermatólogos, profesora de pre y posgrado de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de la consulta de Enfermedades del Tejido Conectivo del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas, e integrante del equipo de profesionales de la salud de la Fundación Centro Italiano-Venezolano (Fundaciv).

De acuerdo con lo expresado por la doctora Giansante, los motivos más frecuentes de la consulta dermatológica en el país están relacionados con la dermatitis inflamatoria de la piel. “Es decir: los eccemas de diferente índole, bien sea por procesos alérgicos, inmunológicos como la dermatitis atópica o bien, en un alto porcentaje, por automedicación”, explicó.

Revela, sobre la situación que se observa en el grupo etario correspondiente a los niños, que son frecuentes las infecciones bacterianas; virales y parasitarias, “especialmente la sarna y los piojos, que se ha vuelto endémica en la mayoría de los centros educacionales en el ámbito nacional”, y las cuales atribuye a la falta de agua y de jabón y, en importante medida, a la falta y mala calidad de los medicamentos aconsejables para el tratamiento de esas afecciones.

En los jóvenes y adultos se detectan principalmente: acné, cáncer de piel, alopecias, enfermedades virales (verrugas), enfermedades de transmisión sexual (condilomas), infecciones por hongos y dermatitis seborreica, señaló la experta.

Agregó que en los actuales momentos “estamos viendo un repunte de enfermedades que se exacerban con el estrés, como la dermatitis seborreica, acné en la mujer adulta, alopecias aerata, psoriasis, rosácea y vitíligo”.

Indicó la doctora Giansante que, en los últimos años se está detectando un aumento de casos de cáncer de piel, que llegan a la consulta ya en estadios muy avanzados, y los cuales resultan muy difícil de atender y ofrecerle a estos pacientes un adecuado tratamiento curativo, “a veces ni paliativo, especialmente en personas de edad avanzada; la mayoría de la tercera edad que viven solos porque sus hijos se han marchado fuera del país para un mejor vivir; y la depresión de estos abuelos los lleva a un estado de abandono y de deterioro tanto físico como mental”.

Sin cifras oficiales

Además de las actividades propias de su ejercicio profesional, la doctora Giansante, desempeña en la actualidad tareas gremiales como integrante de la junta directiva del Colegio Iberoamericano de Dermatología. También ha tenido la responsabilidad de presidir la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética por dos períodos consecutivos; así como de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas. Pese a su especial condición profesional y gremial, se queja de que no tiene acceso a los datos estadísticos que se supone deben aportar los entes gubernamentales.

“Nuestro contacto diario con la realidad, la que percibimos en la consulta, nos indica que los mencionados incrementos de casos obedecen a una serie de factores socio-politicos que no permiten al ciudadano, al paciente, acudir a una consulta bien sea pública o privada, y si acuden no tienen como comprar los medicamentos, o no están a disposición en las farmacias ni centros de atención”, dijo.

