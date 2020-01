¿Quién pone orden aquí? Sin razón alguna comerciantes aumentan alimentos más de 200% en menos de una semana

Comerciantes aumentan los alimentos más de 200% en menos de una semana.

El equipo de NotiActual, estuvo en un recorrido por los principales supermercados de la capital zuliana,Maracaibo, pudimos apreciar que alimentos que casualmente ya no están regulados y que un día antes tenían un costo X al siguiente ya era el doble o más.

Tal es el caso de la famosa Harina Pan, tal vez el producto más especulado ya que es uno de los más consumidos por la población a falta de una dieta balanceada, el venezolano come arepa en la mañana, tarde y noche..

En este caso la Harina Pan, que tenía un precio de 49.000 Bs o 0.90 centavos de dólar de acuerdo al BCV , al siguient día y luego de un aumento desmesurado de alrededor de 15% de el dólar paralelo o dólar calle cómo algunos le dicen, (Lea : Porque debemos dejar de utilizar el dólar paralelo cómo marcador) , dicho alimento subió a 80500 Bs, lo que significa un aumento de 164,28% algo obsceno y una falta de respeto a los consumidores.

En otros supermercados se veía un precio de 70000 Bs lo que significa un aumento de 142,85% , pero sucede que ya a 49000 Bs el kilo de Harina Pan estaba aumentado y los inventarios disponibles los habrían comprado a un precio menor, y ese mismo producto al menos 3 días antes, a finales de 2019 estaba en 38000, lo que representa un aumento en menos de una semana de 211,84% osea, que esta pasando aquí y quién es el responsable que esto suceda.

Ya no hay la excusa que no les dan dólares preferenciales porque importan con sus propios dólares, tampoco la excusa es que el dólar sube porque solo sube 15% y aumentan 150% , tampoco cuando baja el dólar bajan los alimentos, la conclusión es que ponen el precio que les da la gana, porque al visitar varios establecimientos pudimos comprobar que la diferencia en precios era de más del 100% en algunos rublos.

Entrevistamos a un distribuidor de productos de consumo masivo que no quiso identificarse e indicó que Alimentos POLAR sube todas las semanas los precios de los alimentos y eso se traslada al consumidor final, al parecer sin ni siquiera despachar llaman a los comercios para «avisar» los nuevos precios cada 48 horas.

Todo apunta a que se juegan a la «papa caliente» nadie sabe, nadie es, nadie fue, nadie asume la responsabilidad del remarcaje de precios..

¿Quién pone orden aquí?

