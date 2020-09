AUMENTAN PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROTOCOLOS DEL COVID-19

***El laboratorio Calox International garantiza su producción y distribución continua en el país y nutre el 30% del mercado de genéricos en Venezuela

Con el fin de garantizar el suministro constante de los medicamentos que requiere la población venezolana para los diversos tratamientos del Covid-19, Laboratorios Calox International aumentó la línea de producción en varios de sus productos que refuerzan al organismo para combatir el contagio de este virus.

Carlos Carranza, regente de Calox International en Venezuela, informó que se trata de los medicamentos Ivermectina y la Caloxpirina, cuyas producciones se han redoblado debido a los requerimientos que se tienen en el país para la atención de los pacientes de Covid-19, ya que los mismos se encuentran dentro de los Protocolos en Venezuela y otros países para el tratamiento del mismo.

“La Caloxpirina es ácido acetilsalicílico, que funciona como analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antitrombótico, y como se ha determinado que el Covid afecta la sangre, entonces se está utilizando como antiagregante plaquetario para la prevención primaria y secundaria de trombos”.

Otro de los productos cuya producción también ha aumentado es Ivermectina Calox, un medicamento antiparasitario, el cual forma parte del Protocolo para el tratamiento de pacientes con Covid-19.

En la actualidad Laboratorios Calox International, empresa de capital 100% venezolano, dispone del 30% del mercado de medicamentos genéricos en el país y ha logrado mantener su operatividad al 100% bajo estrictos estándares de bioseguridad.

“Somos los únicos con moléculas registradas para la elaboración de anticonvulsionantes en Venezuela y sabemos de la necesidad de este tipo de productos para una población vulnerable, al igual que lo es la producción de Fenobarbital Calox, un barbitúrico de acción prolongada, hipnótico, anticonvulsivo y sedante. Afortunadamente contamos con la materia prima que viene de Alemania, Estados Unidos, España e Italia, y también con el apoyo de la industria nacional que brinda parte de los insumos para el empaquetado de nuestros medicamentos genéricos” precisó Carranza.

