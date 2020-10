Aura Spei debuta en la escena musical con “Crushing”

Definidas por su brillante pop rock moderno, con una poderosa vibra de los 80, Aura Spei es una banda independiente de dos jóvenes artistas venezolanas. Fundada en el 2017 por la cantante y bajista Nicole B. Beaufrand y la guitarrista Jimena Díaz, esta banda promete un nuevo enfoque dentro de la escena musical emergente de nuestro país. Su nuevo EP, “Crushing”, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el mes de Octubre de 2020.

Crushing cuenta con la producción de Héctor Miranda, cantante y guitarrista de la banda venezolana Del Pez. Juntos formaron un animado sonido de ‘power trío’, que recuerda a The Police con un toque de The Cure, así como a bandas contemporáneas como Paramore y Sunflower Bean. La combinación de la dulce voz de Beaufrand y la colorida guitarra de Díaz, le da a su música un fuerte impacto emotivo.

El EP le da la bienvenida a una carrera musical que estamos seguros marcará el inicio de una serie de lanzamientos que ya prepara este joven dúo. Con 6 temas que muestran personalidad y autenticidad, Crushing es un buen descubrimiento musical de principio a fin. Inspirado en esa fortaleza interna que tenemos todos para seguir adelante, este disco habla “(…) Sobre valorarse a uno mismo. Se trata de quererse lo suficiente para impulsarse a lograr y explorar cosas nuevas, y de respetar tus límites cuando quieras parar”, tal como comentan sus integrantes.

En palabras de Nicole, “tuvimos la oportunidad de trabajar con Héctor, a quien las dos admiramos mucho. Aprendimos sobre música y sobre nosotras mismas, pero sobre todo, nos divertimos mucho. Los últimos meses que pasé en Venezuela estuvieron llenos de toques improvisados, risas y amistades florecientes. El EP estuvo en el medio de todo esto… En cierta forma, el EP fue nuestra manera de consolidar las últimas experiencias que tuvimos en Venezuela, y drenar las emociones de tener que dejarlas ir”.

