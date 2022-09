Aureo Puerta Carreño estrena su “Canción en Samba” para el Guitar Foundation of America

El joven guitarrista y compositor Aureo Puerta Carreño, nieto del maestro Inocente Carreño y uno de los autores nacidos en Venezuela más exitosos en el ámbito internacional, celebra que el concurso más importante del mundo para la guitarra clásica organizado por Guitar Foundation of America (GFA), le haya comisionado y recientemente estrenado su nueva obra “Cancao en Samba” (Canción en Samba), para cuatro guitarras, siendo además el primer venezolano en lograrlo. El video que muestra la calidad artística de esta pieza y donde aparecen los guitarristas Henrique Carvalho, Teerut Nattakarn Kijrattanakarn, Juan Samacá Sáenz y David Manzanares se puede disfrutar en el siguiente link de Youtube:

El maestro Puerta Carreño venía de triunfar hace cinco meses con su “Tocatta en Salsa”, estrenada mundialmente por el Texas Guitar Quartet en la ciudad de Houston y también la acaban de interpretar nuevamente en Chile; ahora el GFA presenta su “Cancao en Samba” recibiendo excelentes críticas. Ambas obras forman parte de una gran Suite latinoamericana para 4 guitarras y son las dos primeras partes de dicha obra, que también comprende las “Bachianas en Danzón” y finalmente un “Pajarillo” que están próximas a ser estrenadas. La meta final para el 2023, es tocar esta gran obra completa como un concierto para cuatro guitarras y orquesta sinfónica.

“Haber logrado esta comisión que se tradujo en este estreno de mi Canción en Samba, representa una gran emoción ya que el GFA está catalogado como el concurso más importante del mundo para la guitarra clásica, todos los guitarristas sueñan con ganarlo, en mi caso recibí esta comisión para escribirles una obra y me enteré que soy el compositor más joven así como el primer venezolano en lograrlo. Quiero agradecer a mi gran amigo Jean Pierre Castillo, coordinador del GFA quien me abrió las puertas así como a su presidenta, Martha Masters, por su amabilidad, receptividad y por darme esta gran oportunidad, sé que de esta alianza saldrán cosas maravillosas”, expresó Aureo Puerta Carreño.

La presidenta del GFA, Martha Masters, elogió el trabajo del venezolano: “¡Esta pieza es un éxito! Tiene ritmos muy pegajosos, melodías memorables y es muy divertida para los guitarristas. Puedo imaginar que Cancao en Samba se convertirá en un elemento básico del repertorio del cuarteto de guitarras. La GFA está muy interesada en apoyar el desarrollo continuo del repertorio y en escuchar diversas voces. Las diferentes culturas aportan variedad de influencias en el ritmo, la armonía y el estilo general, es increíblemente interesante tanto para el público como para los artistas ampliar las opciones. ¡La música de Aureo es muy efectiva! Se adapta bien al instrumento sin depender demasiado de los «trucos» de guitarra y es satisfactorio tanto para el intérprete como para el oyente”.

“El Maestro Puerta Carreño ha demostrado ser un genio como artista y compositor en nuestra comunidad. Con este programa del GFA estamos colaborando con estudiantes, compositores y artistas de grupos culturales y étnicos que no han sido representados muy bien tradicionalmente. Es el primer venezolano con el que hemos colaborado en este proyecto, quien empleó una técnica que él creó usando figuras geométricas. La pieza ha sido un éxito en las redes sociales y en YouTube en la primera semana de su estreno. Inclusive, el gran guitarrista brasilero Edson Lopes vio el vídeo y va a grabar la pieza con su cuarteto”, destacó Jean Pierre Castillo, Coordinador del GFA.

“Como su nombre lo dice, Cancao en Samba es una canción inspirada en la samba del Norte de Brasil, es una obra escrita para ser interpretada por guitarras, su estructura y forma son de corte clásico tradicional. Para poder imitar la samba utilice varios instrumentos típicos de ella como el agogo, la clave, el guiro y la pandereta. Representó un gran reto imitarlos con la guitarra, no fue nada fácil para mí, fue un trabajo arduo de investigación donde pude encontrar el timbre justo de cada instrumento con la guitarra”, agregó el venezolano.

