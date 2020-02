Austria cerró su tráfico ferroviario con Italia por sospechas de coronavirus

Las autoridades austríacas han suspendido este domingo todo el tráfico ferroviario con Italia tras saber que en un tren procedente de Venecia viajaban dos personas con síntomas de fiebre. Se presume que están contagiados con el coronavirus, informó la radio pública austríaca ORF.

El citado tren, procedente de Venecia, que forma parte de la línea Eurocity 86 y tenía como destino Munich, fue parado antes de llegar a Austria y se halla en la estación fronteriza en el lado italiano.

Momentos más tarde, Austria suspendió todo el tráfico ferroviario en esta frontera, lo que afecta a otros tres trenes aún en la noche del domingo.

Fue la propia empresa ferroviaria italiana la que informó a la austríaca de la presencia de dos pasajeras con síntomas de fiebre en el Eurocity, lo que podría indicar un contagio de coronavirus, dijo ORF.

El tren ya había parado en la ciudad italiana de Verona para realizar un análisis de las dos pasajeras con síntomas, pero continuó tras no detectarse el virus.

Más medidas ante el coronavirus en Austria

Unas 300 personas esperan ahora en el tren en la frontera, sin poder entrar en Austria, si bien tienen libertad de movimiento en el lado italiano.

La empresa ferroviaria austríaca ÖBB informa en su web de que el paso de Brennero se halla cerrado, pero sin indicar los motivos ni más detalles.

Austria, que hasta ahora no ha registrado casos de coronavirus, todavía consulta las próximas medidas con Italia, donde se declaró esta semana un brote que ha causado ya tres muertes, además de contagiar a más de 150 personas en las regiones del norte del país.

