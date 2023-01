Autoridades venezolanas detienen al actor Jerónimo Gil y fue presentado ante tribunales

Autoridades venezolanas detienen al actor Jerónimo Gil, quién en los últimos años estuvo envuelto en diversos hechos delictivos, esta vez fue presentado ante los tribunales debido al más reciente hecho del que fue accionante de un arma en la vía pública.

Al actor Jerónimo Gil lo presentaron ante tribunales, donde dictaminaron su privativa de libertad.

La información la dio Tarek William Saab, fiscal general de la república, quien indicó que lo imputaron por los delitos de descarga de armas de fuego en lugares públicos, porte ilícito, tentativa de homicidio y lesiones.

«Realizada audiencia de presentación del sujeto Jerónimo Gil: imputados los delitos de descarga de armas de fuego en lugares públicos, porte ilícito, tentativa de homicidio y lesiones: El tribunal acordó la calificación jurídica y la medida de privación de libertad», notificó el fiscal.

A Jerónimo Gil lo tenían solicitado luego de que difundieran un video de él amenazando con un arma de fuego en un local nocturno de Caracas. Reclamaba que lo dejaran entrar.

