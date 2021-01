Una Avalancha de personas Abandonan Nueva York debido al COVID-19

Nueva York, uno de los sitios más golpeados por la pandemia del covid-19, se enfrenta ahora a una despoblación creciente, miles de personas se retiran de la ciudad a diario, rentas de sitios para guardar muebles y servicios de mudanza son los más solicitados y demandados en la actualidad en la ciudad.

Los ciudadanos buscan principalmente dos cosas: Casas al aire libre y opción a trabajo remoto, ya no desean estar en el tumulto de la que ha sido por décadas la ciudad más apetecible para residir, y que en un momento se convirtió en la más cara debido a esto.

Hoy en día, la desocupación va en ascenso y los precios se desploman.

Se dispara la demanda de los servicios de mudanza.

Desde marzo, las empresas inmobiliarias y las empresas de mudanzas han registrado una avalancha de solicitudes de personas que abandonan Nueva York, muchas de ellas familias jóvenes, ya que la pandemia impulsa la demanda de casas más grandes y más espacio al aire libre, al tiempo que facilita la reubicación al expandir el trabajo remoto.

Hasta ahora, el aumento no ha mostrado signos de desaceleración, dice la presidenta de la firma inmobiliaria Houlihan Lawrence, que maneja las ventas de viviendas en los suburbios de la ciudad de Nueva York, y reportó su mejor año registrado en 2020.

Este éxodo ha generado un pequeño universo de artículos que debaten si la ciudad de Nueva York está muerta o moribunda, y qué se debe hacer -si es que se puede hacer algo- para ayudarla a recuperarse.

Quiebra de negocios y desempleo.

En estos momentos que EE.UU. enfrenta una crisis económica que probablemente dure más que la pandemia que la precipitó, tales preocupaciones no son exclusivas de la ciudad más grande de EE.UU.

Los centros urbanos más pequeños que Nueva York, en todo el país, han visto con desesperación cómo los signos de un renacimiento tan buscado (nuevos restaurantes, negocios en edificios anteriormente abandonados) desaparecen casi de la noche a la mañana.

Ir de shooping, un riesgo elevado que sigue latente..

En Nueva York, la pandemia ha cerrado teatros, vaciado oficinas, detenido el turismo y ha convertido las compras y los restaurantes en peligros que debes tomar bajo tu propio riesgo, destruyendo industrias que empleaban a una quinta parte de la fuerza laboral de la ciudad.

Economía post-pandemia..

Hasta un tercio de las pequeñas empresas de la ciudad podrían no sobrevivir a la pandemia, según estimaciones del grupo empresarial local Partnership for New York City. La mayoría de las empresas en el centro de la ciudad no esperan que el personal regrese a la oficina en su totalidad.

La situación ha llevado la tasa de desempleo de la ciudad a más del 12%, casi el doble del promedio nacional, engrosó las filas de las personas sin hogar e impulsó la salida de más de 300.000 personas como Andrea, lo que tensó aún más las finanzas públicas.

El futuro es incierto..

Con información de BBC

Una Avalancha de personas Abandonan Nueva York debido al COVID-19 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Estados Unidos