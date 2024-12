Aymée Nuviola Celebrará el Año Nuevo en Miami NYE 2025 en Bayfront Park

Miami, FL – Diciembre de 2024 – Aymée Nuviola, la multiganadora de premios Grammy® y conocida mundialmente como «La Sonera del Mundo», será una de las principales atracciones en la Fiesta de Año Nuevo Miami NYE 2025, que se llevará a cabo en el icónico Bayfront Park de Miami. El comisionado Joe Carollo invita a todos a celebrar esta majestuosa noche con música, baile y un ambiente inolvidable para despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025.

Aymée Nuviola, con su extraordinario talento y energía, promete hacer vibrar al público con su mágica mezcla de Jazz, Bossa Nova, Son Cubano y más. Su presencia en el escenario será uno de los momentos más esperados de la noche, llevando a la audiencia en un viaje musical inigualable.

Esta gran celebración es el evento hispano de Año Nuevo más grande de Estados Unidos, celebrado anualmente el 31 de diciembre en Bayfront Park. Este año, el evento comenzará a las 6:00 pm EST y contará con la participación de grandes figuras de la música latina, incluyendo a Gente de Zona, Chino y Nacho, Luis Enrique, Cesar BK, Fulanito, entre otros. Se espera que más de 150,000 personas se reúnan para despedir el año en una noche llena de música y celebración, organizada por la Ciudad de Miami y el comisionado Joe Carollo.

Además de la increíble actuación de Aymée Nuviola, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de espectáculos en vivo y de la vibrante energía de la comunidad latina en el corazón de Miami. La fiesta promete ser una noche inolvidable, llena de alegría, esperanza y la mejor música en vivo que representa la rica cultura latina.

El comisionado Joe Carollo enfatiza la importancia de este evento como una plataforma para mostrar y celebrar la diversidad cultural de Miami. «Esta celebración no solo marca el inicio de un nuevo año, sino que también celebra la unidad y la resiliencia de nuestra comunidad,» dijo Carollo.

No pierdas la oportunidad de ser parte de una noche mágica que promete ser un hito en las celebraciones de Año Nuevo. Ven y únete a nosotros en Bayfront Park para recibir el 2025 con música, baile y una experiencia inolvidable.

Redes Sociales Aymée Nuviola

Instagram: @aymeenuviolaofficial

Facebook: Aymee Nuviola

TikTok: @aymeenuviola

Tumbao Media Productions | Santo Domingo Este, Rep. Dom.

