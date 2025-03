Aymée Nuviola en concierto: Una Noche de Salsa, Tradición y Emoción en el Histórico Teatro Tapia

Miami, FL. (24 de marzo del 2025). – La aclamada multiganadora del Grammy, Aymée Nuviola, se prepara para cautivar al público con su esperado concierto «Corazón Sonero», un evento que promete ser una celebración inolvidable de la salsa y la rica herencia musical de Puerto Rico. El escenario para este espectáculo será el emblemático Teatro Alejandro Tapia y Rivera, un tesoro arquitectónico ubicado en el corazón de San Juan.

Este magno evento, presentado por Rosalis Torres en colaboración con Salsoul 99.1 FM, está concebido para deleitar a los verdaderos amantes de la salsa, ofreciendo una velada donde la pasión y el ritmo se fusionarán en un homenaje vibrante a la tradición musical puertorriqueña.

«Me llena de emoción la idea de compartir mi profunda pasión por la salsa en un lugar tan significativo y lleno de historia», expresó Aymée Nuviola. «Corazón Sonero” es mucho más que un concierto; es una invitación sincera a todos mis seguidores y a quienes aprecian la buena música a conectar con nuestras raíces, a dejarse llevar por el ritmo contagioso y, sobre todo, a sentir la energía y el amor que solo la salsa puede transmitir».

«Corazón Sonero» será una fusión magistral de la esencia de la salsa clásica con la propuesta innovadora que caracteriza el estilo inconfundible de Aymée Nuviola. Durante esta noche mágica, la artista deleitará al público con interpretaciones magistrales de sus grandes éxitos. Este concierto no solo reafirma el estatus de Aymée Nuviola como una de las voces más destacadas de la salsa a nivel mundial, sino que también fortalece su profunda conexión con las raíces culturales de la isla.

Un Escenario Emblemático que Realza la Magia

El Teatro Alejandro Tapia y Rivera, ubicado en el corazón de San Juan, proporcionará el marco perfecto para este evento único. Con su atmósfera cargada de historia y belleza arquitectónica, el recinto realzará la magia de la noche, donde Aymée Nuviola estará llevando a cada asistente en un viaje musical lleno de emociones, alegría y sabor caribeño.

Detalles del Evento:

Fecha: 30 de marzo de 2025

30 de marzo de 2025 Lugar: Teatro Alejandro Tapia y Rivera, San Juan, Puerto Rico

Teatro Alejandro Tapia y Rivera, San Juan, Puerto Rico Presentado por: Rosalis Torres y Salsoul 99.1 FM

Rosalis Torres y Salsoul 99.1 FM Tickets: http://PRricket.com

No se pierda esta oportunidad única de vivir «Corazón Sonero» y dejarse envolver por el carisma de Aymée Nuviola, una noche que promete encender el corazón de San Juan y reafirmar el legado eterno de la salsa.

